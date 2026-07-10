स्कूल परिसर बना अखाड़ा, TC लेने पहुंचे युवक के साथ स्कूल में मारपीट, महिला प्रिंसिपल ने जूतों से कर दी पिटाई;VIDEO वायरल

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Kaushambi Viral Video: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले के एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में ट्रांसफर सर्टिफिकेट (TC) को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया. स्कूल परिसर में महिला प्रधानाध्यापिका द्वारा एक अभिभावक की जूतों से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. घटना के बाद शिक्षा विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
यह मामला कौशांबी के मूरतगंज ब्लॉक स्थित प्राथमिक विद्यालय ‘टीका का पूरा’ का बताया जा रहा है. वायरल वीडियो करीब 34 सेकंड का है, जिसमें महिला प्रधानाध्यापिका और एक युवक के बीच तीखी बहस के बाद मारपीट होती दिखाई दे रही है.बताया जा रहा है कि अनुज नाम का युवक अपने बच्चे का ट्रांसफर सर्टिफिकेट (TC) बनवाने स्कूल पहुंचा था. इसी दौरान दस्तावेजों को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई.
आधार कार्ड पर बहस, फिर बिगड़ गया मामला
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, महिला प्रधानाध्यापिका युवक से आधार कार्ड और बच्चे को स्कूल लाने की बात कह रही थीं. वहीं युवक का दावा था कि वह पहले ही आधार कार्ड जमा कर चुका है. इसी बात को लेकर विवाद बढ़ता चला गया.बताया जा रहा है कि बहस के दौरान युवक ने अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया. आरोप है कि इससे नाराज प्रधानाध्यापिका ने उसका मोबाइल छीनकर जमीन पर फेंक दिया.
मोबाइल उठाने गया युवक, फिर जूतों से हुई पिटाई
जब युवक अपना मोबाइल उठाने लगा तो दोनों के बीच धक्का-मुक्की हो गई. आरोप है कि इसी दौरान महिला प्रधानाध्यापिका जमीन पर गिर गईं. इसके बाद वह उठीं और गुस्से में युवक पर जूतों से हमला कर दिया. पूरी घटना किसी मौजूद व्यक्ति ने रिकॉर्ड कर ली, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
शिक्षा विभाग ने शुरू की जांच
वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है. बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) कमलेन्द्र कुशवाहा ने बताया कि वायरल वीडियो प्राथमिक विद्यालय ‘टीका का पूरा’ का है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि मामला बच्चे के ट्रांसफर सर्टिफिकेट को लेकर हुए विवाद का है.उन्होंने बताया कि पूरे मामले की जांच खंड शिक्षा अधिकारी को सौंपी गई है. दोनों पक्ष स्थानीय थाने भी पहुंचे थे. फिलहाल जानकारी मिली है कि आपसी समझौते की कोशिश चल रही है. विस्तृत जांच रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
कौशांबी में महिला शिक्षिका विडियो वायरल, छात्र के परिजनों पर चप्पल बरसाने का आरोप – India News UP#Kaushambi #UPnews #ViralVideo @kaushambipolice @Uppolice @deo__kaushambi @KaushambiBsa pic.twitter.com/czq89BFnbr
— India News UP/UK (@IndiaNewsUP_UK) July 10, 2026