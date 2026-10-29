Home > वायरल > करवा चौथ के शृंगार में लगी थी पत्नी, दूसरी महिला संग गुलछर्रे उड़ा रहे थे पति देव; बीच बाजार में महिला ने निकाला प्रेमिका का जुलूस

करवा चौथ के शृंगार में लगी थी पत्नी, दूसरी महिला संग गुलछर्रे उड़ा रहे थे पति देव; बीच बाजार में महिला ने निकाला प्रेमिका का जुलूस

Karwa Chauth Viral Video: सोशल मीडिया पर अक्सर कई वीडियो वायरल होती हैं. वहीं कई वीडियो ऐसी होती हैं जिसे देख हर कोई हैरान रह जाता है.

By: Heena Khan | Published: October 29, 2026 8:54:17 AM IST

karwachauth Viral video
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Karwa Chauth Viral Video: सोशल मीडिया पर अक्सर कई वीडियो वायरल होती हैं. वहीं कई वीडियो ऐसी होती हैं जिसे देख हर कोई हैरान रह जाता है. वहीं एक वीडियो करवा चौथ से पहले भी वायरल हो रहा है. इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक महिला दूसरी महिला के बाल खींच-खींचकर उसे मारती है. वीडियो के मुताबिक कहा जा रहा है कि करवा चौथ के एक दिन  पहले पत्नी ने पति को दूसरी महिला के साथ पकड़ लिया है.

जमकर हुआ बवाल

बता दें कि वायरल वीडियो के मुताबिक, इंदौर की शालीमार टाउनशिप के बाहर उस समय हंगामा मच गया. जब एक पत्नी ने अपने पति को कथित तौर पर दूसरी महिला के साथ पकड़ लिया. इसके बाद मौके पर जमकर विवाद हुआ और लोगों की भीड़ जमा हो गई. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल घटना का वीडियो  सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

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वायरल हुआ वीडियो 

वायरल वीडियो के मुताबिक, पति को दूसरी औरत के साथ देख पत्नी का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया और वो गुस्से से आगबबूला हो गई. जिसके बाद महिला ने बीच सड़क पर ही प्रेमिका की जमकर पिटाई कर दी और पीटते पीटते उसे सीधे थाने लेकर जाने की बात कह रही है. इतना ही नहीं इस वीडियो में महिला कहती दिख रही है कि मेने इसके पीछे जहर खाया और ये मुझे छोड़कर इसके पास आया. इतना ही नहीं इस वायरल वीडियो में पीछे खड़े लोग कहते दिख रहे हैं कि ‘आंटी जो कर रही हैं वो ठीक कर रही हैं’.

Tags: karwa chauthviral video
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