Elephant Camp में हिंसक हुए दो हाथी, आपस में भिड़े, महिला पर्यटक की हुई मौत

PTI की एक रिपोर्ट के अनुसार, कर्नाटक के मशहूर दुबारे हाथी कैंप में हाथियों को नहलाना एक दर्दनाक हादसे में बदल गया. दरअसल, दो प्रशिक्षित हाथी अचानक पर्यटकों के पास ही आपस में भिड़ गए, जिससे तमिलनाडु की 33 साल की एक महिला पर्यटक की मौत हो गई.

सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है. अधिकारियों ने बताया कि जब हाथियों की लड़ाई चल रही थी, तभी उनमें से एक हाथी का संतुलन बिगड़ गया और वह गिर पड़ा; इसी दौरान वह महिला हाथी के नीचे कुचल गई.

अचानक हिंसक हुए हाथी

यह घटना कर्नाटक के कोडागु ज़िले में हुई, जहां पर्यटक हाथियों को नहलाते हुए देखने के लिए नदी के पास जमा हुए थे. ये प्रक्रिया रोज के अनुसार ही थी. अधिकारियों के अनुसार, दो प्रशिक्षित हाथी जिनके नाम कंजन और मार्तंड हैं, अचानक आपस में लड़ने लगे, जबकि उनके महावत उन्हें पानी में नहला रहे थे. अधिकारियों ने बताया कि महावतों ने जानवरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन स्थिति तेज़ी से बिगड़ने लगी. बताया जा रहा है कि इस झड़प के दौरान कंचन ने मार्तंडा पर हमला कर दिया और उससे ज़ोर से टकरा गया. जैसे ही मार्तंडा का संतुलन बिगड़ा और वह ज़मीन पर गिर पड़ा और पास ही खड़ी पर्यटक तुलसी, जो यह सब देख रही थी, हाथी के नीचे दब गई. अधिकारियों ने बताया कि टक्कर के ज़ोर से उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस अचानक हुई घटना ने कैंप में मौजूद पर्यटकों और कर्मचारियों को चौंका दिया; यह कैंप हाथियों के साथ मेल-जोल वाली गतिविधियों के लिए एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है.

मंत्री ने जताया शोक

कर्नाटक के वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण मंत्री ईश्वर खंड्रे ने इस घटना को बेहद परेशान करने वाला बताया और कहा कि यह “अत्यंत दुखद” है. उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और इस त्रासदी की विस्तृत जांच के आदेश दिए. मंत्री ने वन अधिकारियों को पर्यटन स्थलों पर हाथियों और अन्य वन्यजीवों की सुरक्षा के उपायों को और सख्त करने का भी निर्देश दिया. कार्यालय से जारी एक बयान के अनुसार, खंड्रे ने कहा कि प्रशिक्षित हाथी भी अप्रत्याशित व्यवहार कर सकते हैं, जिससे किसी भी क्षण उनकी प्रतिक्रियाओं को पूरी तरह से समझना या उनका अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है.