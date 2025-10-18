वाह क्या किस्मत है! शेख साहब को एक साथ मिल गईं दो हूरें, बेस्ट फ्रेंड से किया निकाह… किसी को नहीं कोई ऐतराज

Karnataka Viral News: कर्नाटक के चित्रदुर्ग से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, यहां एक व्यक्ति ने एक ही जगह पर दो लड़कियों से शादी रचा ली. जानकारी के मुताबिक, दोनों लड़कियां अच्छी दोस्त हैं और उन्हें इस अनोखी शादी से कोई ऐतराज नहीं है. आपको बता दें कि कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के होरापेट इलाके में एक भव्य महल में यह अनोखा विवाह समारोह आयोजित किया गया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 25 साल के वसीम शेख ने 16 अक्टूबर को अपनी दो सबसे करीबी दोस्तों, शिफा शेख और जन्नत मखंडर के साथ निकाह कर लिया. खास बात यह रही कि शादी में तीनों परिवारों के लोग शामिल हुए.

तस्वीर आई सामने

वहीं अब इस अनोखी शादी की कई तस्वीरें सामने आई हैं, इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि दोनों दुल्हनें एक जैसे शादी के कपड़े पहने नज़र आ रही हैं. इतना ही नहीं बल्कि वसीम दोनों पत्नियों के हाथ थामे तस्वीरें खिंचवाते नज़र आए. इस जोड़े के करीबी लोगों ने बताया कि तीनों कई सालों से करीबी दोस्त थे और इसीलिए उन्होंने साथ रहने का फैसला किया.

हिमाचल में भी हुई ऐसी अनोखी शादी

इस शादी ने हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले की एक हालिया खबर की याद दिला दी है. शिलाई गाँव में, हाटी समुदाय के दो भाइयों, प्रदीप नेगी और कपिल नेगी ने एक ही महिला, सुनीता चौहान, से विवाह किया. उन्होंने इस विवाह को प्राचीन “जोड़ीदार” परंपरा पर आधारित बताया. इस परंपरा के तहत, एक महिला परिवार की ज़मीन के बंटवारे को रोकने और एकता बनाए रखने के लिए दो या दो से अधिक भाइयों से विवाह करती है. इस विवाह को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी बहस छिड़ गई, कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, जबकि कुछ ने इसे अपनी संस्कृति का हिस्सा बताया. भाइयों ने एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि यह निर्णय आपसी सहमति से लिया गया था और उन्हें अपनी परंपरा पर गर्व है. इसके अलावा, इस प्रथा को हिमाचल प्रदेश के राजस्व कानूनों के तहत मान्यता प्राप्त है.

