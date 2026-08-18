Home > क्राइम > लोहे की रॉड से तोड़े पैर और फिर… नशे में चूर शख्स ने सरेराह किया ऐसा कांड, आग की तरह फैल रहा खौफनाक वीडियो!

लोहे की रॉड से तोड़े पैर और फिर… नशे में चूर शख्स ने सरेराह किया ऐसा कांड, आग की तरह फैल रहा खौफनाक वीडियो!

इस पूरी वारदात का एक खौफनाक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहा है जिसमें आरोपी एप्पल रघु पीड़ित के साथ हैवानियत की हदें पार करता नजर आ रहा है.

By: Kajal Jain | Published: August 18, 2026 11:50:35 AM IST

लोहे की रॉड से तोड़े पैर और फिर... नशे में चूर शख्स ने सरेराह किया शर्मनाक कांड, आग की तरह फैल रहा खौफनाक वीडियो!
लोहे की रॉड से तोड़े पैर और फिर... नशे में चूर शख्स ने सरेराह किया शर्मनाक कांड, आग की तरह फैल रहा खौफनाक वीडियो!


कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले से एक बेहद दिल दहला देने वाली और क्रूर घटना सामने आई है, जहां नशे की हालत में एक शख्स ने दूसरे व्यक्ति पर लोहे की रॉड से बेरहमी से हमला कर दिया. इस घटना का एक खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, जिसे देखने के बाद लोगों में भारी गुस्सा और आक्रोश फैल गया है. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि गंभीर रूप से घायल पीड़ित का अस्पताल में इलाज जारी है. जानिए पूरी वारदात के बारे में विस्तार से।.

कर्नाटक के शिवमोगा में लोहे की रॉड से हमला

कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले के होसनगर तालुक में गर्थिकेरे गांव के पास आवुका सर्कल के नजदीक एक व्यक्ति पर बेहद बर्बरता से हमला किए जाने का मामला सामने आया. आरोपी ने पीड़ित को बीच सड़क पर गिराकर लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ कई वार किए, जिससे उसके पैर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं. इस पूरी घटना का करीब 1 मिनट 26 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि हमलावर कितनी बेहरमी से पीड़ित को पीट रहा था और आसपास खड़े कुछ लोग वीडियो बनाते नजर आ रहे हैं.

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सिर पर रखा पैर और सड़क पर घसीटा

वायरल वीडियो और पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपी ने पीड़ित मंजूनाथ को बुरी तरह पीटने के बाद उसके पैरों की हड्डियां तोड़ दीं. इसके बाद उसने बेरहमी की सारी हदें पार करते हुए मंजूनाथ के सिर पर अपना पैर रख दिया और उसे अपमानित किया. यही नहीं, आरोपी ने घायल हालत में ही उसे सड़क के किनारे घसीटकर भी ले गया. इस अमानवीय कृत्य को देखकर मौके पर मौजूद लोगों के भी होश उड़ गए, और वीडियो सामने आने के बाद इंटरनेट पर आम जनता का गुस्सा फूट पड़ा.

आरोपी ‘एप्पल रघु’ गिरफ्तार, पुलिस कर रही है जांच

इस क्रूर घटना के तूल पकड़ते ही शिवमोग्गा जिला पुलिस हरकत में आ गई और तुरंत एक टीम गठित कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी. पुलिस ने मुख्य आरोपी की पहचान राघवेंद्र उर्फ ‘एप्पल रघु’ के रूप में की है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. शिवमोग्गा के एसपी बी. निखिल ने जानकारी दी है कि आरोपी को हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर लिया गया है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी ने यह हमला कथित तौर पर शराब के नशे में किया था, और पुलिस अब इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि दोनों के बीच कोई पुरानी रंजिश थी या हमले की असली वजह क्या थी.

गंभीर रूप से घायल पीड़ित अस्पताल में भर्ती

इस भयानक हमले में गंभीर रूप से घायल हुए मंजूनाथ को तुरंत इलाज के लिए शिवमोग्गा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है. घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैली हुई है और लोग इस तरह की हिंसक वारदातों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. पुलिस इस मामले के सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है ताकि यह साफ हो सके कि आखिर इस खूनी संघर्ष के पीछे की असली वजह क्या थी.

ये भी पढ़ें:- जेल की चार दीवारों में गूंजे प्यार और बेवफाई के तराने: ‘नीले ड्रम वाली मुस्कान’ की फरमाइश और ‘कातिल पत्नियों की सॉन्ग लिस्ट’ देख उड़ जाएंगे होश!

Tags: crime newsmurder casesocial media viral video
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