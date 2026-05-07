Video: मासूम पर अचानक कुत्तों ने किया हमला, जबड़ों से जकड़ा और 30 मीटर तक घसीटता रहा; फिर जो हुआ…

Karnataka Dog Video: देश के अलग-अलग शहरों से आए दिन आवारा कुत्तों के आतंक की खबरे आती रहती है. जिसमें कभी बच्चे तो कभी बुजुर्ग तो कभी जवान अपनी जान गंवाता नजर आता है. आवारा कुत्तों के आतंक का एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जोकि कर्नाटक का बताया जा रहा है. इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. जिसको देखकर आपकी रूहें कांप उठेंगी.

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है. 3 बच्चे दौड़ रहे हैं. तभी अचानक आवारा कुत्तों का झुंड हमला कर देता है. 2 बच्चे किसी तरह दौड़कर अपनी जान बचा लेते हैं. लेकिन एक बच्चे को कुत्ते दबोच लेते हैं.

बच्चे को जबड़ों से जकड़ लेता है कुत्ता

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कुत्ता बच्चे को अपने जबड़ों में जकड़ लेता है और सड़क पर घसीटते हुए ले जाता है, जबकि आस-पास मौजूद लोग उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं. इस पूरी घटना का यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिससे लोगों में डर और गुस्सा देखने को मिल रहा है.







कहां का है वीडियो?

सामने आ रही जानकारी के अनुसार, यह पूरी घटना कर्नाटक के विजयपुरा जिले का बताया जा रहा है. वायरल सीसीटीवी फुटेज में 3 छोटे बच्चे एक गली में खेलते और दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. अचानक 2 आवारा कुत्ते वहां आ जाते हैं और बच्चों का पीछा करना शुरू कर देते हैं. उन तीन बच्चों में से दो तो भागकर अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन तीन साल का मासूम बच्चा विराज संतोष बिरादर जमीन पर गिर जाता है. ठीक उसी पल उन कुत्तों में से एक उसे दबोच लेता है और अपने मुंह में दबाकर घसीटते हुए ले जाने लगता है.

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बच्चे को 30 मीटर तक घसीटता रहता है कुत्ता

वायरल हो रहे इस वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि कुत्ता बच्चे को लगभग 30 मीटर तक घसीटता है. तभी वहां से गुज़र रही एक कार रुकती है और उसमें से एक आदमी तुरंत बाहर निकलकर बच्चे को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है. बच्चे की चीखें सुनकर आसपास रहने वाले लोग भी लाठियों और पत्थरों से लैस होकर मौके पर पहुंच जाते हैं. भीड़ को अपनी तरफ आते देख कुत्ता आखिरकार बच्चे को छोड़ देता है और वहां से भाग खड़ा होता है. घायल बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों के अनुसार, बच्चे की पीठ और जांघों पर गंभीर चोटें आई हैं, हालांकि उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है.

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लोगों ने दी प्रतिक्रिया

वायरल हो रहे इस वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है. जिसमें एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि इस वीडियो को देखकर मैं पूरी तरह से सहम गया हूं. एक अन्य यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी अब एक बड़ा खतरा बनती हुई नजर आ रही है. इसके अलावा, स्थानीय निवासियों ने भी प्रशासन से यह मांग की है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नसबंदी अभियान, टीकाकरण कार्यक्रम और बेहतर नियंत्रण व्यवस्थाएं लागू की जाएं.