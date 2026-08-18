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Cubbon Park: पहले बहस, फिर बाल खींचकर… रील के चक्कर में बेंगलुरु का कब्बन पार्क बना अखाड़ा! दो लड़कियों में सरेआम हुई मारपीट

Cubbon Park Fight Viral Video: कब्बन पार्क में रविवार को सरेआम दो लड़कियों के बीच हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. मारपीट को देखने के लिए उस वक्त काफी लोग इकट्टा हो गए थे.

By: Shristi S | Last Updated: August 18, 2026 4:22:21 PM IST

रील के चक्कर में बेंगलुरु के कब्बन पार्क में दो लड़कियों ने सरेआम की मारपीट
रील के चक्कर में बेंगलुरु के कब्बन पार्क में दो लड़कियों ने सरेआम की मारपीट


Cubbon Park Fight Viral Video: बेंगलुरु के कब्बन पार्क में रविवार को सरेआम दो लड़कियों के बीच हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. मारपीट को देखने के लिए उस वक्त काफी लोग इकट्टा हो गए थे. 

खबर है कि यह घटना शहर के मशहूर पार्क में सोशल मीडिया रील बनाने को लेकर हुई कहासुनी से शुरू हुई थी. हालांकि, झगड़े की असली वजह का पता नहीं चल पाया है.

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वायरल वीडियो में क्या दिखा?

ऑनलाइन चल रही जानकारी के मुताबिक, दोनों लड़कियों के बीच पहले बहस हुई और फिर मामला मारपीट में बदल गया. घटना के एक वीडियो में दोनों लड़कियां एक-दूसरे से जूझती हुई दिख रही हैं, जिसमें एक लड़की दूसरी के बाल खींच रही है. झगड़े के दौरान कई लोग पास में खड़े दिख रहे हैं.

इस पब्लिक लड़ाई ने तुरंत लोगों का ध्यान खींचा, और लोग यह देखने के लिए जमा हो गए कि क्या हो रहा है. कुछ लोगों ने अपने मोबाइल फोन निकालकर इस सीन को रिकॉर्ड भी कर लिया. यह अभी साफ नहीं है कि झगड़ा असल में किस वजह से हुआ या क्या दोनों लड़कियां घटना से पहले एक-दूसरे को जानती थीं.

वीडियो पर ऑनलाइन रिएक्शन आए

इस फुटेज को तब से सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, जहां इस पर कई तरह के रिएक्शन आए हैं. कुछ यूज़र्स ने भीड़ वाली पब्लिक जगह पर लड़ने के लिए महिलाओं की बुराई की, जबकि दूसरों ने ऑनलाइन झगड़ों को रिकॉर्ड करने और शेयर करने के बढ़ते ट्रेंड पर ध्यान दिया. कई कमेंट्स में महिलाओं की पहचान, बैकग्राउंड या राष्ट्रीयता के बारे में भी दावे किए गए. हालांकि, इन दावों को वेरिफाई नहीं किया गया है और इन्हें साबित तथ्य नहीं माना जाना चाहिए.

कमर्शियल शूट और सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ के लिए चर्चा में रहा कब्बन पार्क

कब्बन पार्क पहले भी कमर्शियल शूट और सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ के लिए पब्लिक स्पेस के इस्तेमाल को लेकर चर्चाओं के केंद्र में रहा है. जून 2025 में, कर्नाटक ने पार्क के कमर्शियलाइज़ेशन और गलत इस्तेमाल को रोकने की कोशिशों के तहत पार्क में बेबी शूट, मॉडलिंग और रील जैसी एक्टिविटीज़ पर रोक लगा दी थी. हाल की घटना ने बातचीत में एक और बात जोड़ दी है, हालांकि इस बात का कोई संकेत नहीं है कि बताई गई लड़ाई खुद किसी ऑफिशियल रोक से जुड़ी थी.

Tags: bengaluruviral video
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