Home > वायरल > पति से लगा औरत को धक्का! तो पत्नी ने महिला को जड़ा ऐसा थप्पड़; वीडियो देख रह जाएंगे दंग

पति से लगा औरत को धक्का! तो पत्नी ने महिला को जड़ा ऐसा थप्पड़; वीडियो देख रह जाएंगे दंग

Railway Station Viral Video: मुंबई के सेंट्रल रेलवे के कर्जत स्टेशन पर भीड़ के बीच धक्का लगने की बात को लेकर एक महिला और पुरुष के बीच विवाद हो गया. बताया जा रहा है कि स्टेशन पर काफी भीड़ थी, इसी दौरान एक महिला को संबंधित पुरुष से धक्का लग गया.

By: Heena Khan | Published: September 19, 2026 12:42:54 PM IST

railway station viral video
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Railway Station Viral Video: मुंबई के सेंट्रल रेलवे के कर्जत स्टेशन पर भीड़ के बीच धक्का लगने की बात को लेकर एक महिला और पुरुष के बीच विवाद हो गया. बताया जा रहा है कि स्टेशन पर काफी भीड़ थी, इसी दौरान एक महिला को संबंधित पुरुष से धक्का लग गया. महिला ने इस बात पर आपत्ति जताई और पुरुष से सवाल किया. इसके बाद मामला धीरे-धीरे बढ़ने लगा. दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई और आसपास मौजूद यात्रियों का ध्यान भी इस विवाद की ओर चला गया.

महिला को थप्पड़ मारने का आरोप

जानकारी के मुताबिक, विवाद के दौरान पुरुष की पत्नी भी वहां पहुंच गई. आरोप है कि महिला द्वारा धक्का लगने की शिकायत करने के बाद पुरुष की पत्नी ने गुस्से में महिला के सीधे कान पर थप्पड़ मार दिया. इसके बाद मामला और गरमा गया. थप्पड़ मारे जाने के बाद दोनों पक्षों के बीच जोरदार बहस और बाचाबाची शुरू हो गई. कुछ समय तक स्टेशन पर हंगामे जैसी स्थिति बनी रही. घटना के कारण आसपास मौजूद यात्रियों में भी हलचल देखने को मिली. हालांकि, इस पूरे मामले में दोनों पक्षों की बात और घटना की पूरी परिस्थितियों की आधिकारिक जानकारी सामने आना बाकी है.

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पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शांत कराया विवाद

घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से बातचीत की. पुलिस ने बीच-बचाव करते हुए दोनों पक्षों के बीच चल रहे विवाद को शांत कराया. इसके बाद स्टेशन पर स्थिति सामान्य हुई. रेलवे स्टेशन जैसे भीड़भाड़ वाले स्थानों पर छोटी-सी बात भी कई बार बड़े विवाद का रूप ले सकती है. ऐसे में यात्रियों से संयम बरतने और किसी भी विवाद की स्थिति में खुद मामला बढ़ाने के बजाय पुलिस या रेलवे कर्मचारियों की मदद लेने की अपील की जाती है. कर्जत स्टेशन की इस घटना में भी समय रहते पुलिस के पहुंचने से विवाद को आगे बढ़ने से रोका गया.

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Tags: mumbai newsviral video
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