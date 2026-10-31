कराची की सड़कों पर गूंजा जय श्री राम, भारत ही नहीं पाकिस्तान में भी दिखा रणबीर कपूर की ‘रामायण’ का क्रेज; देखें वायरल वीडियो

नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण’ को लेकर भारत के साथ पाकिस्तान में भी चर्चा हो रही है. कराची से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वहां के हिंदू समुदाय के लोग फिल्म को लेकर उत्साह जताते और जश्न मनाते नजर आ रहे हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

क्या है वायरल वीडियो?

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पाकिस्तान के कराची में कुछ लोग रणबीर कपूर, साई पल्लवी और नितेश तिवारी को फिल्म ‘रामायण’ के लिए बधाई देते नजर आ रहे हैं. वहां के एक मंदिर में फिल्म का पोस्टर भी लगाया गया है, जिसमें रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में लोग फिल्म की सफलता की कामना करते हुए ‘जय श्रीराम’ के नारे लगा रहे हैं. कुछ लोगों ने तो फिल्म को अगले साल ऑस्कर मिलने की उम्मीद भी जताई है. इतना ही नहीं, लोग पटाखे भी फोड़ते दिख रहे हैं.

फिल्म के बारे में

‘रामायण’ को लेकर अब तक सिर्फ लॉस एंजिल्स में हुए इंटरनेशनल प्रीमियर के रिव्यू सामने आए हैं. नमित मल्होत्रा की कंपनी प्राइम फोकस स्टूडियोज ने DNEG और यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के साथ मिलकर फिल्म बनाई है. यह फिल्म दो हिस्सों में रिलीज होगी. इसमें रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी सीता, यश रावण, रवि दुबे लक्ष्मण और सनी देओल हनुमान के किरदार में नजर आएंगे.

कब रिलीज होगी फिल्म?