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कराची की सड़कों पर गूंजा जय श्री राम, भारत ही नहीं पाकिस्तान में भी दिखा रणबीर कपूर की ‘रामायण’ का क्रेज; देखें वायरल वीडियो

Ramayana Movie Craze in Pakistan: रणबीर कपूर की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायण' की रिलीज को लेकर दर्शकों में जबरदस्त क्रेज है. इस फिल्म को लेकर भारत ही नहीं, पाकिस्तान में भी लोग दीवाने हैं. वायरल वीडियो में लोग कराची की सड़कों पर जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 31, 2026 8:49:26 PM IST

रणबीर कपूर की रामायण को लेकर पाकिस्तान में जबरदस्त क्रेज
रणबीर कपूर की रामायण को लेकर पाकिस्तान में जबरदस्त क्रेज


नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण’ को लेकर भारत के साथ पाकिस्तान में भी चर्चा हो रही है. कराची से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वहां के हिंदू समुदाय के लोग फिल्म को लेकर उत्साह जताते और जश्न मनाते नजर आ रहे हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

क्या है वायरल वीडियो?

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पाकिस्तान के कराची में कुछ लोग रणबीर कपूर, साई पल्लवी और नितेश तिवारी को फिल्म ‘रामायण’ के लिए बधाई देते नजर आ रहे हैं. वहां के एक मंदिर में फिल्म का पोस्टर भी लगाया गया है, जिसमें रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में लोग फिल्म की सफलता की कामना करते हुए ‘जय श्रीराम’ के नारे लगा रहे हैं. कुछ लोगों ने तो फिल्म को अगले साल ऑस्कर मिलने की उम्मीद भी जताई है. इतना ही नहीं, लोग पटाखे भी फोड़ते दिख रहे हैं. 



फिल्म के बारे में

‘रामायण’ को लेकर अब तक सिर्फ लॉस एंजिल्स में हुए इंटरनेशनल प्रीमियर के रिव्यू सामने आए हैं. नमित मल्होत्रा की कंपनी प्राइम फोकस स्टूडियोज ने DNEG और यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के साथ मिलकर फिल्म बनाई है. यह फिल्म दो हिस्सों में रिलीज होगी. इसमें रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी सीता, यश रावण, रवि दुबे लक्ष्मण और सनी देओल हनुमान के किरदार में नजर आएंगे.

कब रिलीज होगी फिल्म?

फिल्म का पहला पार्ट 5 नवंबर को दुनियाभर में रिलीज होगा, जबकि दूसरा पार्ट दिवाली 2027 पर आएगा. इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज किया जाएगा. वहीं, अमेरिका में 4 नवंबर को पेड प्रीव्यू रखे गए हैं, लेकिन भारत में ऐसे प्रीव्यू होंगे या नहीं, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

Tags: Jai Shri RamKarachi Viral VideopakistanRamayana MovieRanbir Kapoor
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