महिला भिखारी को मारी लात-घूंसे! चप्पल से भी पीटा; मंदिर के बाहर हुआ ये घिनौना अपराध

Punjab Viral Video: पंजाब के कपूरथला में माता श्री भद्रकाली मंदिर के बाहर का एक परेशान करने वाला वीडियो ऑनलाइन वायरल हो गया है. वीडियो में कथित तौर पर एक आदमी एक महिला भिखारी को चप्पल से मारता, थप्पड़ मारता और लात मारता हुआ दिख रहा है, जबकि आस-पास लोग जमा हैं. सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और घटना का संज्ञान लिया.

वायरल हुआ वीडियो

वीडियो में आदमी महिला के पास जाकर उससे बात करता हुआ और फिर अपनी चप्पल उतारकर उसे बार-बार मारता हुआ दिख रहा है. जब महिला उसे रोकने की कोशिश करती है, तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और मारना जारी रखता है. जल्द ही एक और महिला आती है और बीच-बचाव करती है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसके बाद तीखी बहस होती है. फिर वो आदमी महिला को थप्पड़ मारता है और बाद में भीड़ के बीच से निकलकर उसे लात मारता है. खबरों के मुताबिक, यह घटना मोटरसाइकिल को लेकर हुई बहस के बाद हुई. मामले के बारे में फैली जानकारी के अनुसार, आरोपी मंदिर के सामने एक दुकान चलाता है और कथित तौर पर तब गुस्सा हो गया जब महिला के साथ आए बच्चों पर उसकी मोटरसाइकिल के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा.

Punjab: Man beats woman beggar with slippers & kicks outside Mata Shri Bhadrakali Temple in Kapurthala. Accused Vikas Sharma identified after altercation over Bike. Police raids on to arrest him.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ pic.twitter.com/t4YMfMhtrV — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) August 13, 2026

‘उड़ा देंगे…’, आजादी के जश्न से पहले भारत को पाक की धमकी; क्या Operation Sindoor भूल गए शहबाज शरीफ?

इंटरनेट पर मचा बवाल

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वीडियो ने X (पहले ट्विटर) पर लोगों की प्रतिक्रियाएं तेज कर दी हैं, और कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि यह बहस मारपीट में कैसे बदल गई. एक कमेंट करने वाले ने लिखा, ‘ऐसा करने के लिए इंसान को कितना घटिया और नीच होना पड़ता है. ‘एक अन्य ने कहा, “उसे जल्द ही अपने कर्मों का फल मिलेगा.’

पाकिस्तान के लिए हीरो लेकिन पत्नी के लिए जीरो थे Jinnah! बेवफाई से टूट गई थी उनकी बेगम; फिर खुद को धकेला मौत के मुंह में