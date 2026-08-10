‘बम-बम भोले’ के नारे लगाते हरिद्वार जा रहे थे कांवड़िए, अचानक धू-धूकर जलने लगी चलती बाइक; हाईवे पर मची सनसनी!

उत्तराखंड राज्य में कांवड यात्रा के रुझान लगातार सामने आ रहे हैं. भोले के भक्त अपनी श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ कांवड लेकर आगे बढ़ रहे हैं. सोशल मीडिया पर कांवड यात्रा की वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं. अनोखी कांवड़ चर्चा का विषय बनी हुई हैं. पुलिसकर्मियों की लगातार निगरानी और कांवड़ियों की सेवा में तैनात लोग भी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. सावन की इस पवित्र यात्रा के दौरान एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है जहां हरिद्वार कांवड लेने जा रहे कांवड़ियों की बाइक हादसे का शिकार हो गई. बाइक में अचानक स्पार्किंग के कारण आग लग गई. कुछ ही सेकंड में बाइक आग का गोला बन गई. बाइक सवार कांवड़ियों ने अपनी सूझबूझ से जान बचा ली लेकिन बाइक धू-धू कर कई घंटों तक जलती रही. इस बीच दमकल और सुरक्षाकर्मियों की एक टीम ने मोर्चा संभाला.

अचानक आग की चपेट में आ गई बाइक

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना हरिद्वार के रास्ते आने वाले बहादराबाद क्षेत्र में पतंजलि योगपीठ के नजदीकी हाईवे की है जहां शनिवार को कुछ कावंड़िए बाइक पर सवार होकर हरिद्वार जा रहे थे कि तभी चलती बाइक ने अचानक आग पकड़ ली. बाइक से आग की ऊंची-ऊंची लपटे उठने लगीं. आग की भनक लगते ही कावंडियों ने बाइक से छलांग लगा दी और कूदकर अपनी जान बचाई. कांवडियों के दूर हटते ही मोटरसाइकिल धू-धूकर जलने लगी.

भक्तों में अफरा-तफरी, ऐसे संभाला मोर्चा

हादसे के दौरान हाईवे पर कावंड़ियों की लगातार आवाजाही चल रही थी. ज्यादातर भक्त बाइक पर सवार होकर हरिद्वार गंगाजल लेने जा रहे थे. धधकती आग को देख वहां मौजूद लोग और आसपास के इलाके के लोग तुरंत हाइवे पर पहुंचे. शिव भक्तों में खलबली मच गई. यातायात बाधित होने लगा. कुछ लोगों ने पुलिस और दमकलकर्मियों को सूचित किया. कुछ ही देर में राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया. आग पर काबू पाया और यात्रा का मार्ग फिर से प्रशस्त किया.

उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के दौरान एक कांवड़िया की बाइक में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और फायरकर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया।

समय रहते आग बुझने से बड़ा हादसा टल गया और स्थिति को संभाल लिया गया। 🔥🚒#उत्तराखंड pic.twitter.com/EmOUp6vahF — Raj Kumar Singh (@RajKumarSi43440) August 10, 2026

शुरुआती जांच में पुलिसकर्मियों ने हादसे को लेकर अंदेशा लगाया है कि लंबी यात्रा के बाद कांवड़ियों की बाइक ओवरहीट हुई होगी जिससे शॉट सर्किट हुआ होगा. इसी दौरान बाइक ने आग पकड़ी होगी. इस हादसे से सबक लेकर पुलिस ने कांवड़ियों को बाइक से लंबी यात्रा करते समय सावधानी बरतने की अपील की है.

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