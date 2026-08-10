₹2.70 लाख के असली नोटों से सजाई कांवड़, लुटेरों के डर से पूरी रात लगता है कड़ा पहरा; छूने के लिए मची ऐसी होड़ कि पुलिस को संभालना पड़ा मोर्चा!

उत्तर भारत में इस समय पवित्र कांवड़ यात्रा का उत्साह जोरों पर है और हर तरफ भोले के भक्तों की धूम मची हुई है. आम तौर पर कांवड़ यात्रा में कांवड़ को फूलों, रंग-बिरंगे बल्बों और धार्मिक प्रतीकों से सजाया जाता है, लेकिन इस साल एक अनोखी कांवड़ चर्चा का विषय बनी हुई है जिसे देखकर हर कोई हैरान है. हरिद्वार से गंगाजल लेकर निकले लगभग 10 भक्तों के एक ग्रुप ने अपनी कांवड़ को फूलों से नहीं, बल्कि असली नोटों से सजाया है. सहारनपुर के रास्ते हरियाणा के जगाधरी-यमुनानगर की तरफ बढ़ रही इस कांवड़ में 10 रुपये से लेकर 500 रुपये तक के कुल 2.70 लाख रुपये के करंसी नोटों का इस्तेमाल किया गया है.

रातभर जागकर करते हैं पहरेदारी

लाखों रुपयों से सजी इस अनोखी कांवड़ को देखने के लिए रास्ते में स्थानीय लोगों और राहगीरों का तांता लग गया है. भीड़ इतनी ज्यादा है कि भक्तों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ रही है. भक्तों का कहना है कि लोग पास आकर इन नोटों को छूने और देखने की कोशिश कर रहे हैं, और तो और रात के वक्त भी भारी भीड़ उमड़ रही है. इसी वजह से भक्तों को अपनी कांवड़ की सुरक्षा के लिए पूरी-पूरी रात जागकर पहरा देना पड़ रहा है ताकि कोई अनहोनी न हो.

कई राज्यों की पुलिस कर रही सुरक्षा

कांवड़ में लाखों रुपये जुड़े होने के कारण उत्तर प्रदेश और सहारनपुर पुलिस पूरी तरह सतर्क है. ईटीवी भारत की रिपोर्ट में एसपी देहात मयंक पाठक ने बताया कि जैसे ही यह कांवड़ यूपी की सीमा में दाखिल हुई, पुलिस की निगरानी शुरू हो गई। सुरक्षा का ऐसा गजब का इंतजाम है कि जिस-जिस थाने के इलाके से यह कांवड़ गुजरती है, वहां की पुलिस इसे अपनी सीमा खत्म होने तक एस्कॉर्ट करती है और फिर आगे की जिम्मेदारी अगले थाने की पुलिस संभाल लेती है. पुलिस के इस बेहतरीन सहयोग से कावड़ियों ने राहत की सांस ली है और वे सुरक्षित रूप से आगे बढ़ पा रहे हैं.

नोटों से कांवड़ सजाने की दिलचस्प परंपरा

इस अनोखे ट्रेंड के बारे में बताते हुए मोनू नाम के एक कांवड़िए ने खुलासा किया कि कांवड़ को पैसों से सजाने की यह परंपरा आज से 4 साल पहले शुरू हुई थी. शुरुआत में पहली बार एक लाख रुपये के नोटों से कांवड़ सजाई गई थी, और तब से हर साल यह रकम बढ़ती जा रही है. इन भक्तों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे अगले साल इस कांवड़ को और भी ज्यादा भव्य रूप देने की सोच रहे हैं, जिसमें करीब 5 लाख रुपये के नोटों का इस्तेमाल किया जाएगा. इसके अलावा, जगदीप नाम के एक अन्य भक्त ने भी अपनी कांवड़ पर करीब 50 हजार रुपये के नोट सजाए, जिसे तैयार करने में उन्हें डेढ़ दिन का समय लगा.

कांवड़ देख खिंचे चले आते हैं भक्त

10 भक्तों का यह ग्रुप 5 अगस्त को हरिद्वार से रवाना हुआ था और इस यात्रा का मकसद 9 अगस्त तक जगाधरी-यमुनानगर पहुंचना था. फिलहाल, नोटों से सजी इस शानदार कांवड़ यात्रा की गूंज हर तरफ है और यह सहारनपुर की कांवड़ यात्रा का सबसे चर्चित और प्रतिष्ठित हिस्सा बन गई है, जिसे देखने के लिए दूर-दूर से लोग खींचे चले आ रहे हैं.

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