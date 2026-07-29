Kajal Choudhary Kanwar Yatra: कंधों पर सास, हाथों में गंगाजल…जब बहू ने निभाया श्रवण कुमार जैसा फर्ज; कांवड़ यात्रा में अनोखी मिसाल

Kanwar Yatra 2026: सावन की कांवड़ यात्रा में हर साल भक्तों की आस्था के अनोखे रंग देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार दिल्ली की बहू काजल चौधरी ने अपनी 90 वर्षीय सास को कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार से शाहदरा तक की यात्रा शुरू कर एक ऐसी मिसाल पेश की है, जिसने लोगों को श्रवण कुमार की कथा की याद दिला दी. उनकी सेवा, समर्पण और पारिवारिक मूल्यों की यह कहानी सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा बटोर रही है.

श्रवण कुमार की आई याद

दिल्ली के शाहदरा की रहने वाली काजल चौधरी अपनी 90 वर्षीय सास को कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार से दिल्ली तक की यात्रा कर रही हैं. कंधों पर कांवड़ और उसमें बैठी वृद्ध सास की ये मनोहर तस्वीर राहगीरों को भावुक कर रही है. यह काजल की दूसरी ऐसी यात्रा है. वर्ष 2025 में भी उन्होंने इसी तरह अपनी सास को कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार से दिल्ली तक की यात्रा पूरी की थी.

परिवार बना आस्था की ताकत

काजल चौधरी पेशे से गायिका हैं और देहाती रागनी व भजनों के जरिए सोशल मीडिया पर अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं. इस बार उनकी कांवड़ यात्रा में उनके छोटे बेटे मनीष चौधरी भी साथ हैं. मां-बेटे बारी-बारी से कांवड़ उठाते हैं और विश्राम करते हुए आगे बढ़ते हैं. मनीष का कहना है कि युवाओं को मोबाइल और सोशल मीडिया में उलझने के बजाय माता-पिता और दादा-दादी की सेवा को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि यही सनातन संस्कृति का मूल संदेश है.

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सेवा का संदेश और व्यवस्थाओं की सराहना

काजल चौधरी का मानना है कि माता-पिता की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है. उन्होंने लोगों से रिश्तों में प्रेम बनाए रखने और परिवार के बुजुर्गों का सम्मान करने की अपील की. साथ ही महिलाओं से मोबाइल और टीवी सीरियल से समय निकालकर परिवार पर ध्यान देने का संदेश दिया. काजल ने कांवड़ मार्ग पर उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन द्वारा की गई साफ-सफाई, प्रकाश, भोजन और ठहरने की व्यवस्थाओं की भी सराहना करते हुए उनका आभार व्यक्त किया.

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