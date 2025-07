Kanwar Yatra 2025: शिवभक्तों ने बनाई 1000 KG की ‘Golden Kanwar’, लोगों के लिए बनी आकर्षण का केंद्र…Video देख आप भी हो जाएंगे मनमुग्ध

1000 KG Golden Kanwar: भक्ति का अद्भुत प्रदर्शन करते हुए, गुरुग्राम के कांवड़ यात्रियों ने चल रही कांवड़ यात्रा के दौरान पहियों पर 800-1,000 किलोग्राम वजनी सोने की शिव कांवड़ लेकर एक अद्भुत यात्रा की है। सोनीपत में निर्मित, बारीकी से डिज़ाइन की गई इस कांवड़ में लगभग 40 लीटर पवित्र गंगाजल है, जो मार्ग में आने वाले दर्शकों को खूब भा रहा है।

कांवड़ियों में से एक, सोनू राणा ने बताया, “सोनीपत में बनी यह एक अनोखी कांवड़ है, जिसका वजन लगभग 800-1,000 किलोग्राम है और इसमें लगभग 40 लीटर गंगाजल है। लोग इसकी भव्यता की सराहना कर रहे हैं। हम भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करते हुए इसे लेकर लगभग 250 किलोमीटर की यात्रा करेंगे।”

कांवड़ यात्रा 10 जुलाई से शुरू हुई थी। इस वार्षिक तीर्थयात्रा के दौरान, कांवड़िये नदियों से पवित्र जल एकत्र करते हैं और इसे भगवान शिव के मंदिरों में चढ़ाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करते हैं। देश भर में भक्तजन व्रत रखते हैं, अनुष्ठान करते हैं और भक्ति के प्रतीक के रूप में यात्रा करते हैं।

#WATCH | Haridwar, Uttarakhand: In a unique display of spirituality, Kanwad Yatris from Gurugram carry approx 800-1,000 kg Golden Shiva Kanwad on wheels.

A Kanwariya, Sonu Rana, says “This is a unique Kanwad. This was made in Sonipat. It weighs around 800-1000 kgs carrying… pic.twitter.com/qlrWPUQAI2

