ढाबे की रोटी के अंदर लिपटी मिली छिपकली, देखते ही युवकों को आ गई उल्टी, Video देख होटलों में खाना कर देंगे बंद

Kanpur Viral Video: उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। कानपुर मंधना हाईवे पर एक ढाबा है। कारीगर ने शनिवार को तंदूर की रोटी में छिपकली सेंकी। खाना परोसने के बाद जब युवक रोटी खाने लगा तो उसमें मरी हुई छिपकली निकली। इस पर युवक को उल्टियां होने लगीं। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बाद जब खाद्य विभाग की टीम ने जांच की तो कूड़े का ढेर मिला। वहीं, ढाबा संचालक इसे बदनाम करने की साजिश बता रहा है।

क्या है इस वायरल वीडियो में?

सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि, जिसमें कुछ लोग तंदूर लेकर ढाबे पर पहुंचे और ढाबा संचालक को दिखा रहे हैं कि रोटी के अंदर मरी हुई छिपकली है। वीडियो के माध्यम से पता चल रहा है कि, यह मामला भवानीपुर जीटी रोड स्थित बाजपेयी ढाबे का है। वीडियो वायरल करने वालों ने यह भी बताया कि खाते समय जब रोटी से छिपकली निकली तो खाने वाले साथी की हालत बिगड़ गई। उसे उल्टियां होने लगीं। ढाबा संचालक ने कारीगर की गलती मानते हुए कारीगर से माफी मंगवाकर युवकों को समझाने का प्रयास किया।







मौके पर पहुंची पुलिस

वीडियो वायरल होने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। चौबेपुर थाना प्रभारी राजकुमार का कहना है कि कोई शिकायत नहीं मिली है। मामला खाद्य विभाग से जुड़ा है। इसके बाद खाद्य विभाग की टीम जांच करने पहुंची। खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश यादव अजीत कुमार सिंह ने ढाबे का निरीक्षण किया। इस बीच, जानकारी सामने आ रही है कि, खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश यादव अजीत कुमार सिंह ने ढाबे का निरीक्षण किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने क्या बताया?

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि ढाबे में साफ-सफाई संतोषजनक नहीं पाई गई। वहां गंदगी का अंबार लगा हुआ है। खाने-पीने की चीजों का रखरखाव भी ठीक से नहीं पाया गया। परिसर में कीट नियंत्रण की भी व्यवस्था नहीं की जा रही है। जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए परिसर की सफाई होने तक ढाबे को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पनीर, मैदा, तैयार ग्रेवी और रोटी के नमूने लिए गए हैं।