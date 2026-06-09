पलंग पर सोई थीं दो बहनें, घर में घुसा युवक और करने लगा… सीसीटीवी फुटेज हुआ वायरल

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि दो लड़कियां अपने कमरे में सो रही हैं. इसी बीच एक युवक उनके कमरे में घुसता है और आसपास अपनी नजरें घुमाता है. पहले दबे पांव बेड के साइड में पड़ी टेबल पर से आईफोन उठाता है और पीछे हो जाता है. इसके बाद दोबारा वहीं पर आकर एक फोन उठाता है और पीछे हट जाता है. अब तक चोर पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है कि दोनों लड़कियां गहरी नींद में सो रही हैं.

हैरानी की बात ये है कि वो चोर इसके बावजूद भी घर से नहीं भागता है. वो घर से बाहर जाने की बजाय घर के अंदर घुस जाता है और लॉकर तक पहुंचता है. चोर ने लॉकर में रखे लाखों रुपये भी उड़ा लिए. ये चोरी की पूरी वारदात कैमरे में रिकॉर्ड हो गई.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

ये वीडियो कई अलग-अलग अकाउंट से सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है. कुछ जगहों पर दावा किया जा रहा है कि ये चोरी की वारदात उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुई है. यहां कल्याणपुर पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कैलाश विहार में चोरी की घटना हुई. कहा जा रहा है कि जिस घर में चोरी हुई, वो घर भाजपा नेता ऋचा शुक्ला का है. बेडरूम में सो रही लड़कियां ऋचा शुक्ला की बहनें बताई जा रही हैं. वहीं इस मामले में शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

चोर दबे पांव आया…2 आईफोन, 2 लाख कैश चुराकर फरार हो गया…वीडियो कानपुर का है…दीवार फांदकर आए चोर ने कैसे होशियारी से पूरी घटना को अंजाम दिया..वीडियो देखिए…बेड पर दो बहनें सो रही हैं और पूरी चोरी हो गई.. धन हानि तो है ही…ऐसी व्यवस्था रही तो जन हानि भी हो सकती थी.. pic.twitter.com/tdWVMQhKhU — Shweta Rai (Vistaar News) (@Shwetaraiii) June 9, 2026

दबे पांव आया चोर

इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा गया, ‘चोर दबे पांव आया, 2 आईफोन, 2 लाख कैश चुराकर फरार हो गया. वीडियो कानपुर का है, जहां दीवार फांदकर आए चोर ने कैसे होशियारी से पूरी घटना को अंजाम दिया. वीडियो देखिए. बेड पर दो बहनें सो रही हैं और पूरी चोरी हो गई. धन हानि तो है ही. ऐसी व्यवस्था रही तो जन हानि भी हो सकती थी.’

जमकर कमेंट्स कर रहे लोग

वहीं इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग इन पर जमकर कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि वीडियो में चोर फोन तो ले गया लेकिन चार्जर नहीं ले गया. चोर को चार्जर भी ले जाना चाहिए था क्योंकि दूसरे चार्जर से फोन फास्ट चार्ज नहीं होगा. कुछ लोगों ने सवाल उठाए कि ये वीडिो फेक है क्योंकि बेडरूम में तो कोई भी कैमरा नहीं लगवाता है.