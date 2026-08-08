Home > उत्तर प्रदेश > शादीशुदा प्रेमिका से मिलने चुपके से ससुराल में घुसा, फिर रंगे हाथों पकड़ाया; घर के अंदर ही किया ऐसा कांड… वीडियो देख कांप जाएगी रूह!

शादीशुदा प्रेमिका से मिलने चुपके से ससुराल में घुसा, फिर रंगे हाथों पकड़ाया; घर के अंदर ही किया ऐसा कांड… वीडियो देख कांप जाएगी रूह!

कानपुर देहात के डेरापुर पुलिस थाना क्षेत्र में एक युवक अपनी विवाहित प्रेमिका से मिलने गया, जिसे ग्रामीणों और परिवार के सदस्यों ने पकड़ लिया. उन्होंने दोनों को रस्सियों से बांध दिया और कमरे में बंद करके उनके साथ मारपीट की. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने औपचारिक जांच शुरू कर दी.

By: Kajal Jain | Last Updated: August 8, 2026 12:51:59 PM IST

शादीशुदा प्रेमिका से मिलने चुपके से ससुराल में घुसा, फिर रंगे हाथों पकड़ाया; घर के अंदर ही किया ऐसा कांड... वीडियो देख कांप जाएगी रूह!
शादीशुदा प्रेमिका से मिलने चुपके से ससुराल में घुसा, फिर रंगे हाथों पकड़ाया; घर के अंदर ही किया ऐसा कांड... वीडियो देख कांप जाएगी रूह!


उत्तर प्रदेश कानपुर देहात में शादीशुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है. यह वारदात कानपुर देहात के डेरापुर थाना क्षेत्र की है जहां के खिरवां डेरा गांव में प्रेमिका के ससुराल उससे मिलने पहुंचे प्रेमी की प्रेमिका के ससुराल वालों ने बेरहमी से धुनाई कर दी. इस घटना से जुड़ा एक वीडियो तेजी से अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक तरफ प्रेमी को घसीटते हुए कहर बरसा रहे हैं. जबकि अपने ससुराल वालों को रोकती प्रेमिका को भी प्रताड़नाएं दी जाती है. इस घटना के बाद, आसपास के इलाकों हड़कंप मच गया है. वायरल वीडियो पर लोग पुलिसिया कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

आखिर क्या है पूरा मामला?

सोशल मीडिया दावों के मुताबिक, युवक अपनी शादीशुदा प्रेमिका के बुलावे पर उससे मिलने ससुराल पहुंचा था जिसके बारे में ससुराल के संबंधियों और पड़ोसियों को भनक लग गई. एक तरफ दोनों प्रेमी-प्रेमिका घर के अंदर प्रेम प्रसंग चला रहे थे तो दूसरी तरफ गांव वालों ने चुपके से घर के अंदर धावा बोल दिया. दोनों को पकड़कर घर के अंदर ही धुनाई चालू कर दी और युवती के ससुराल वाले, जो खेतों में काम कर रहे थे, उनको वारदात की खबर पहुंचाई. सूचना मिलते ही ससुराल वाले भी आनन-फानन में घर पहुंचे तो सामने का नजारा बेद हैरान करने वाला था.

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लात-घूंसे, डंडों से कहर बरसा रहे ग्रामीण

इस घटना से जुड़ा एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें ग्रामीण और ससुराल वाले लगातार प्रेमी पर कहर बरसा रहे हैं. शुरुआत थप्पड़ों और लात-घूंसों से होती है लेकिन देखते ही देखते माहौल इतना आक्रामक हो जाता है कि ससुराल वाले ताबड़तोड़ डंडे बरसाने लगते हैं. प्रेमी को रस्सियों से बांध दिया जाता है जिसके बाद उसके तलबों पर बेरहमी से लाठियां मारी जाती है. इधर दर्द से कराहता प्रेमी चीख-पुकार करता तो दूसरी तरफ प्रेमिका को घसीटते हुए अंदर ले जाते हैं. घर की महिलाएं कहर बरसाते पुरुषों को रोकने की कोशिश भी करती हैं लेकिन अपने आप को इस कहर से बचाते हुए पीछे हट जाती है.

6 महीने से चल रहा था प्रेम प्रसंग, अचानक बढ़ीं नजदीकियां

न्यूज इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, इस पूरी वारदात की खबर पुलिस के कानों तक पहुंच चुकी है, हालांकि विस्तृत जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी. स्थानीय लोगों का आरोप है कि शादीशुदा महिला का पिछले 6 महीने से गांव के ही एक युवक से अवैध संबंध था लेकिन 2 महीने से वो किसी और से नजदीकियां बढ़ने लगीं. पुराने प्रेमी को लगा कि नया प्रेमी घर पर ही उसकी प्रेमिका से मिलने आया है इसलिए वो शादीशुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचा लेकिन वहां जो हुआ, वह स्थानीय लोगों ने अपने फोन में कैद कर लिया और अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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Tags: extra marital affair video IndiaExtra-Marital Affairkanpur newsUP News
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