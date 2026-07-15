Home > उत्तर प्रदेश > Kannauj Teacher Viral Video: स्कूल के क्लासरूम में ‘किस’… अब महिला टीचर के पति का सनसनीखेज खुलासा, शिक्षक की पत्नी क्या बोली?

Kannauj Teacher Viral Video: स्कूल के क्लासरूम में ‘किस’… अब महिला टीचर के पति का सनसनीखेज खुलासा, शिक्षक की पत्नी क्या बोली?

Kannauj Teacher Viral Video: कन्नौज के स्कूल का एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में दिख रही महिला टीचर के पति का कहना है कि उसने शादी के बाद मेहनत-मजदूरी करके पत्नी को पढ़ाया लिखाया. बीएड बीटीसी का कोर्स कराया. उसने 2021 में नौकरी लगते ही मेरे ऊपर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा करा दिया.

By: Hasnain Alam | Published: July 15, 2026 7:00:30 PM IST

कन्नौज स्कूल वायरल वीडियो
कन्नौज स्कूल वायरल वीडियो


UP Kannauj Teacher Viral Video: उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के एक सरकारी स्कूल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में एक पुरुष शिक्षक, महिला शिक्षिका को स्कूल के क्लासरूम में ‘किस’ करते हुए दिख रहे हैं. वीडियो कन्नौज के सौरिख कस्बे में स्थित स्कूल का बताया जा रहा है. वीडियो में पुरुष शिक्षक और महिला शिक्षिका क्लासरूम के भीतर एक-दूसरे के साथ निजी पल बिताते दिखाई दे रहे हैं.

बताया जा रहा है कि वीडियो पुरुष शिक्षक की पत्नी ने वायरल किया है. बताया जा रहा है कि शिक्षक और उनकी पत्नी के बीच पिछले लगभग चार सालों से पारिवारिक विवाद चल रहा है और मामला फैमिली कोर्ट में विचाराधीन है.

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‘मेरा पति मुझे साथ ले जाने को तैयार नहीं’

पत्नी के अनुसार उनका मुकदमा पिछले चार साल से चल रहा है. उनका कहना है- ‘मेरा पति मुझे साथ ले जाने को तैयार नहीं है. अब पता चला कि उसका अफेयर स्कूल की टीचर से चल रहा है.’ 

आरोपी पुरुष टीचर का नाम अवधेश पाल है, जो हसेरन के उमरीपुरवा गांव के निवासी हैं. उनकी शादी वर्ष 2020 में औरैया जिले के विधूना निवासी रंजना पाल से हुई थी. रंजना स्वयं ग्राम पंचायत अधिकारी हैं.

रंजना पाल ने आरोप लगाया है कि शादी के समय उनके परिवार ने पर्याप्त दहेज दिया था, लेकिन अवधेश पाल उन्हें लगातार प्रताड़ित करते रहे. इस उत्पीड़न से परेशान होकर उन्होंने 2021 में फैमिली कोर्ट में दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था, जो अभी भी विचाराधीन है.

क्लासरूम में लगवाया था एक गुप्त कैमरा

रंजना को अवधेश पाल के अफेयर की जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने क्लासरूम में एक गुप्त कैमरा लगवाया. इसी कैमरे में अवधेश पाल की आपत्तिजनक हरकतें कैद हो गईं.

महिला टीचर के पति ने भी लगाया बड़ा आरोप

दूसरी तरफ महिला टीचर के पति का कहना है- “मैंने शादी के बाद मेहनत-मजदूरी करके पत्नी को पढ़ाया लिखाया. बीएड बीटीसी का कोर्स कराया. उसने 2021 में नौकरी लगते ही मेरे ऊपर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा करा दिया. यहां तक कि अवैध तमंचे में भी जेल करा दी. अब पता चला कि उसका अफेयर स्कूल के टीचर से चल रहा है.” पति ने यह भी बताया कि उनके दो बच्चे हैं, जिनसे पत्नी उन्हें मिलने नहीं देती.

Tags: home-hero-pos-8Kannauj NewsUP Newsviral video
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