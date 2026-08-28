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Kangana Ranaut vs Kriti Sanon: कृति सेनन के बाद अब कंगना रनौत के आउटफिट पर उठे सवाल, लोग बोले- ये तो दोगलापन है

Kangana Ranaut vs Kriti Sanon: कई विज्ञापनों में कंगना रनौत के वेस्टर्न आउटफिट्स में पुराने लुक्स को देखते हुए कृति सेनन के बारे में उनकी टिप्पणियों पर सवाल उठा रहे हैं.

By: JP Yadav | Published: August 28, 2026 3:08:08 PM IST

Kangana Ranaut vs Kriti Sanon: कृति सेनन के बाद अब कंगना रनौत के आउटफिट पर उठे सवाल, लोग बोले- ये तो दोगलापन है
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Kangana Ranaut vs Kriti Sanon: रक्षाबंधन से कुछ दिन पहले एक्ट्रेस कृति सेनन द्वारा किया गया GIVA का विज्ञापन जारी किया गया. इसमें एक्ट्रेस ने ब्रैलेट टॉप के साथ लंबा स्लीवलेस श्रग और स्कर्ट पहना था और वे अपने ऑन-स्क्रीन भाई और अपने कुत्ते को राखी बांधती हुई नजर आई थीं. इसमें कुछ भी अजीब या गलत नहीं लग रहा था, जब तक कि कुछ लोगों ने उनके कपड़ों को लेकर ब्रांड और एक्ट्रेस की आलोचना शुरू नहीं कर दी. इसी कड़ी में एक्ट्रेस और कंगना रनौत ने विज्ञापन और कृति सेनन के कपड़ों पर कटाक्ष किया था.

इसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई यूज़र्स इस बहस में शामिल हो गए. एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत ने इस विज्ञापन को जानबूझकर अजीब बताया. कृति सेनन ने ट्रोल करने वालों को जवाब दिया और कहा कि समय के साथ एथनिक फैशन में बदलाव आया है. इस बीच GIVA ने विज्ञापन हटा लिया और कहा कि सम्मान के तौर पर हमने सभी मीडिया प्लेटफॉर्म से वह विज्ञापन हटा लिया है. 

सोशल मीडिया पर बहस जारी है, लेकिन कुछ यूज़र्स ने कंगना रनौत के पुराने विज्ञापनों और पब्लिक इवेंट्स के वीडियो खंगालने शुरू कर दिए हैं, जिनमें उन्होंने वेस्टर्न कपड़े पहने थे. इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कृति सेनन और कंगना रनौत के नेशनल अवॉर्ड लुक की तुलना की जा रही है। सोशल मीडिया यूज़र्स ने बताया है कि जब कृति सेनन को ‘मिमी’ (2021) के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिला था, तो उन्होंने साड़ी पहनी थी.

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दूसरी ओर जब कंगना रनौत को ‘तनु वेड्स मनु रिटर्न्स’ (2015) के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल फ़िल्म अवॉर्ड मिला, तो उन्होंने स्ट्रैपलेस गाउन पहना था. तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से अवॉर्ड लेते हुए उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है. इसमें वह घिरती नजर आ रही हैं. इस क्लिप को उन वीडियोज़ के साथ शेयर किया जा रहा है, जिनमें कई अभिनेत्रियां साड़ियों में अपने नेशनल अवॉर्ड ले रही हैं. सोशल मीडिया यूज़र्स कंगना के कपड़ों के चुनाव की आलोचना नहीं कर रहे हैं. 

क्या कहा था कंगना रनौत ने

खबरों के मुताबिक, एक्ट्रेस कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर कहा कि महिलाओं के लिए यह एक शानदार समय है. हमारी अलमारियां तरह-तरह के कपड़ों से भरी हुई हैं. आज की महिला ग्लोबल महिला है. कॉकटेल ड्रेस से लेकर लहंगा-चोली, जींस से लेकर साड़ी, बिकिनी से लेकर सलवार-कमीज़ तक, आज हमारे पास इतने सारे ऑप्शन हैं, तो फिर आप बिकिनी या अंडरगारमेंट्स पहनकर अपने भाई को राखी क्यों बांधेंगी? आपके स्टाइलिंग ऑप्शन कहां गए?

कंगना रनौत के विज्ञापन पर भी उठे सवाल

इस पर पलटवार करते हुए यूज़र्स ने कंगना रनौत का एक और विज्ञापन भी फिर से शेयर किया है. इस बार वह नक्षत्र (Nakshatra) के रक्षाबंधन विज्ञापन में नज़र आईं. एक्ट्रेस एक सफ़ेद स्ट्रैपलेस आउटफिट में पोज़ देती दिखीं, जिसके एक कंधे पर स्ट्रक्चर्ड शीयर फ़ैब्रिक था. इंटरनेट पर लोग इस विडंबना की ओर इशारा कर रहे हैं और एक्ट्रेस-पॉलिटिशियन से उनकी इस दोहरी सोच (हिपोक्रेसी) पर सवाल उठा रहे हैं.

राखी विज्ञापन विवाद पर कृति सेनन का जवाब

कंगना रनौत की ओर से कृति सेनन पर तंज कसने और अन्य वायरल टिप्पणियों के बाद ‘कॉकटेल 2’ स्टार ने इंस्टाग्राम पर बताया कि वह और उनकी बहन नूपुर, भाई-बहन के प्यार के इस त्योहार पर वो एक-दूसरे की कलाई पर राखी बांधकर मनाती हैं.

Tags: entertainment news
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