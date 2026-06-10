दिल्ली में कंगना रनौत की ‘भारत भाग्य विधाता’ की हुई स्पेशल स्क्रीनिंग, CM रेखा गुप्ता रहीं मौजूद, फिल्म को किया टैक्स फ्री

कंगना रनौत अपनी आगामी फिल्म ‘भारत भाग्य विधाता’ को लेकर जमकर प्रचार-प्रसार कर रही हैं. इसी कड़ी में दिल्ली में फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की गई. इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रहीं. इस दौरान सीएम ने एलान किया कि दिल्ली में ये फिल्म टैक्स फ्री रहेगी.

रियल लाइफ हीरोज को किया सम्मानित

अपनी फिल्म ‘भारत भाग्य विधाता’ को लेकर कंगना रनौत शहर-शहर जाकर प्रमोशन कर रही हैं. और देश के असली नायकों को सम्मानित कर रही हैं, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से देश की सेवा की. अभी तक एक्ट्रेस भुवनेश्वर और रायपुर में जा चुकी हैं. अब उन्होंने दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता के साथ मिलकर कई रियल-लाइफ हीरोज को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया.

टैक्स फ्री का किया एलान

‘भारत भाग्य विधाता’ की स्पेशल स्क्रीनिंग के बाद दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने एलान किया कि यह फिल्म दिल्ली में टैक्स फ्री रहेगी. इस कार्यक्रम में कई केंद्रीय मंत्री और अन्य लोग शामिल रहे. इस लिस्ट में अन्नपूर्णा देवी, गजेंद्र सिंह शेखावत, डॉ. राज भूषण चौधरी, प्रताप राव जाधव, गिरिराज सिंह और आशीष सूद भी मौजूद रहे.

कंगना रनौत ने दिल्ली सीएम का किया धन्यवाद

इस कार्यक्रम के दौरान अभिनेत्री कंगना रनौत ने दिल्ली सीएम को धन्यवाद कहा. उन्होंने बोला, ‘मैं हमारी फिल्म की पूरी टीम की ओर से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का दिल से धन्यवाद करती हूं. उन्होंने दिल्ली के विकास और प्रशासन में जो परिवर्तन किए हैं, वह सराहनीय हैं. जब मैंने उन्हें इस स्क्रीनिंग के लिए आमंत्रित किया, तो उन्होंने तुरंत हामी भर दी, जिसके लिए मैं सदैव आभारी रहूंगी.’

क्या है फिल्म की थीम?

‘भारत भाग्य विधाता’ फिल्म उन हीरोज को एक ट्रिब्यूट है, जो हमेशा हमारे आसपास रहते हैं. इनमें पुलिसकर्मी, नर्स, वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारी, सुरक्षा गार्ड और अन्य फ्रंटलाइन वर्कर्स शामिल हैं, जो निस्वार्थ भाव से देश के प्रगति में योगदान देते हैं.

कब रिलीज होगी फिल्म?