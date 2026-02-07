Home > वायरल > कचरा डिलीवरी सर्विस शुरू? महिला ने कूड़े के लिए बुक किया पोर्टर; यूजर्स ने जमकर लगाई फटकार

कचरा डिलीवरी सर्विस शुरू? महिला ने कूड़े के लिए बुक किया पोर्टर; यूजर्स ने जमकर लगाई फटकार

Viral Post : सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है. इस वीडियो में महिला ने कूड़े के पैकेट फेंकने के लिए पोर्टर बुक किया है.

By: Preeti Rajput | Published: February 7, 2026 12:06:37 PM IST

वीडियो में महिला ने कूड़े के पैकेट फेंकने के लिए पोर्टर बुक किया है.
वीडियो में महिला ने कूड़े के पैकेट फेंकने के लिए पोर्टर बुक किया है.


Kachra Delivery Viral news: ऑनलाइन सेवाओं का लाभ हर कोई उठा रहा है. इस सेवा ने जनजीवन को काफी ज्यादा आसान बना दिया है. वहीं कुछ लोग इन सेवाओं फायदा गलत तरीके से उठा रहे हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें एक महिला घर का कचरा फेंकने के लिए ऑनलाइन पोर्टर बुक करती हैं. यह पोस्ट एक्स पर शेयर की गई है. लोग कमेंट कर महिला को काफी ट्रोल कर रहे हैं.

You Might Be Interested In

कचड़े के लिए बुलाया डिलीवरी वाला 

दरअसल, यह वीडियो @Hindusena34r नाम के एक्स अकाउंट पर शेयर किया गया है. घटना तब हुई जब डिलीवरी मैन पिकअप के लिए दी गई लोकेशन पर पहुंचा. जहां एक महिला ने उसे सामान से भरा एक सीलबंद कार्डबोर्ड का बॉक्स दिया. ड्राइवर ने महिला से पूछा कि भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा या नकद, तो महिला ने जवाब दिया कि भुगतान ऑनलाइन किया जा चुका है. 

क्या है पूरा मामला? 

जब ड्राइवर डिलीवरी वाली जगह पार्सल लेकर पहुंचा, तो उसे वहां कोई नजर नहीं आया. आसपास केवल कूड़े का ढेर था. उसने हैरान होकर महिला को कॉल किया और पूछा की कहां डिलीवर करना है. तो महिला ने जवाब दिया कि उसे वहीं फेंकना है और बताया कि अंदर कूड़ा है. ड्राइवर यह सुनते ही हैरान रह गया. इस पर वह हंसते हुए बोला कि डिलीवरी सेवाओं का इस्तेमाल दूसरों का कूड़ा पहुंचाने”के लिए भी होने लगा है. 

You Might Be Interested In

न चोर, न डाकू…एक लाख की सोने की चेन उड़ा ले गया कबूतर, छत पर मचा ‘पकड़ो-पकड़ो’ का शोर

यूजर्स ने दी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं

एक यूजर ने कमेंट कर लिखा – ऊपर से मज़ेदार है, लेकिन अंदर से थोड़ा अजीब है. कचरा फेंकने के लिए कुली को डिस्पोजेबल टूल की तरह इस्तेमाल करना आम तमीज़ से परे है. सुविधा इज्ज़त की कीमत पर नहीं आनी चाहिए, खासकर उन लोगों के लिए जो ईमानदारी से गुज़ारा करना चाहते हैं. दूसरे यूजर ने लिखा – ये हंसाने वाली बात जरूर है लेकिन सोचने वाली भी, सेवा देने वाले इंसान का समय और मेहनत भी उतनी ही कीमती होती है. थोड़ा सम्मान और समझ दोनों तरफ से जरूरी है. एक और यूजर ने लिखा – हो सकता है कि उसने स्ट्रीट कैमरों से बचने के लिए रैपिडो बुक किया हो. ताकि बाद में सड़क पर कचरा फेंकने के लिए उस पर केस न चले.

Delhi Metro Viral dance: यात्रियों के साथ मजाक या सिविक सेंस का अंत? दिल्ली मेट्रो पर शख्स का वायरल ‘डांस ड्रामा’, लोग बोले-‘बेल्ट ट्रीटमेंट की…

You Might Be Interested In
Tags: viral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ये रिश्ता क्या कहलाता है कि मोहिना कुमारी आज कल...

February 6, 2026

खूबसूरती में बॉलीवुड हसीनाओं को कड़ी टक्कर देती हैं ‘महाकुंभ...

February 6, 2026

महाशिवरात्रि कब है? जानें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

February 5, 2026

नेटफ्लिक्स पर मौजूद हैं ये धांसू सीरीज, भूलकर भी न...

February 4, 2026

ये हैं दुनिया की 10 सबसे खूबसूरत हसीनाएं, यहां देखें...

February 3, 2026

बच्चों की पढ़ाई के लिए कौन-सी दिशा है सही?

February 3, 2026
कचरा डिलीवरी सर्विस शुरू? महिला ने कूड़े के लिए बुक किया पोर्टर; यूजर्स ने जमकर लगाई फटकार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कचरा डिलीवरी सर्विस शुरू? महिला ने कूड़े के लिए बुक किया पोर्टर; यूजर्स ने जमकर लगाई फटकार
कचरा डिलीवरी सर्विस शुरू? महिला ने कूड़े के लिए बुक किया पोर्टर; यूजर्स ने जमकर लगाई फटकार
कचरा डिलीवरी सर्विस शुरू? महिला ने कूड़े के लिए बुक किया पोर्टर; यूजर्स ने जमकर लगाई फटकार
कचरा डिलीवरी सर्विस शुरू? महिला ने कूड़े के लिए बुक किया पोर्टर; यूजर्स ने जमकर लगाई फटकार