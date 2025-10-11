मां रोई और दादा गिड़गिड़ाया, पुलिस की मौजूदगी में बिना ‘शादी’ बेटी की हुई अजब विदाई
Viral Video : जोधपुर के एक छोटे से गांव में प्रेम विवाह का एक वीडियो सोशल मी़डिया पर बवाल काट रहा है. वीडियो में मां रोते हुए नजर आ रही है, लेकिन बेटी अपने प्रेमी से साथ जाने के लिए तैयार है. यह मामला हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है.

By: Preeti Rajput | Last Updated: October 11, 2025 12:14:54 PM IST

Viral News: सोशल मीडिया (Social Media) पर आए दिन तमाम वीडियो वायरल (Viral Video) होते रहते हैं. जुगाड़, लड़ाई, ड्रामा और हंसी मजाक के वीडियो इंटरनेट पर तमाम देखने को मिल जाएंगे। अगर आप भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, तो तमाम वीडियो देखते होंगे। हालांकि आज हम जिस मामले की बात कर रहे हैं, वह मजाक का नहीं बल्कि एक गंभीर विषय है।

वायरल हो रहा वीडियो 

वायरल वीडियो जोधपुर (Jodhpur Video) जिले के ओसियां उपखंड के सामराऊ क्षेत्र का बताया जा रहा है. इस वीडियो में एक घर के बाहर पुलिस अपनी तीन गाड़ियों के साथ नजर आ रही हैं. पुलिस के साथ दूसरे अधिकारी भी घर के बाहर मौजूद हैं। इन सभी लोगों के बीच में एक लड़की भी नजर आ रही है. लड़की ने अपने कंधों पर बैग लाद रखा है. वहीं एक महिला जोर-जोर से रोते हुए नजर आ रही है। पुलिस वाला उस लड़की से उसका नाम, पता और परिवार के बारे में सवाल जवाब कर रहा है। अएक शख्स उसका वीडियो बनाते हुए भी नजर आ रहा है। 

लड़की ने प्रेमी से शादी के लिए पुलिस से मांगी मदद 

जानकारी के मुताबिक, युवती ने परिवार के खिलाफ जाकर प्रेमी से शादी करने का फैसला किया है। जिसके लिए उसने सुरक्षा के लिए पुलिस की सहायता ली है। पुलिस ने लड़की को सुरक्षा प्रदान की ताकि कोई घटना ना हो सके। वीडियो सामने आने के बाद यह मामला हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। युवती के इस कदम से परिजन आहत हैं। मां का रो-रोकर बुरा हाल है।

दो गुटों में बंटा समाज 

समाज दो तबकों में बंट चुका है। ययह वायरल वीडियो  एक्स प्लेटफॉर्म पर @ladubishnoi18 नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है। वीडियो के कैप्शन में लिखा-भगवान सबको एक बेटी दे, लेकिन ऐसी बेटी किसी को भी नहीं दे। ओसियां से दिल को झकझोर देने वाला मामला बेटी ने माता-पिता को अकेला छोड़ा, लिव-इन रिलेशनशिप में गई…यह घटना समाज के उस बदलते चेहरे की झलक है, जहां रिश्तों की गहराई अब स्वार्थ और आधुनिक सोच के आगे झुकती नजर आती है। इस वीडियो को खबर लिखे जाने तक 793.7 हजार लोग देख चुके हैं. 

Tags: Jodhpur News, viral khabar, Viral News, viral video
TOP CATEGORIES

