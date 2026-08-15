‘सीने में लगी चोट’… झंडा फहराने जा रहे थे छात्र नेता महतो, पुलिस से हुई ऐसी झड़प; अब वापस पहुंचे अस्पताल के बेड पर

Devendra Nath Mahto Viral Video: झारखंड से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आ रहा है. दरअसल, झारखंड के छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए अस्पताल से निकलने से रोका गया. जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो हाथापाई हुई, जिसमें महतो ने आरोप लगाया कि उनकी छाती में चोट आई है. वहीं इस झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है. झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) के नेता, जो 2 अगस्त से भूख हड़ताल पर हैं, को सदर अस्पताल से निकलने की कोशिश करते समय पुलिस ने रोक दिया.

वायरल हुआ वीडियो

घटना के एक वीडियो में एक सुरक्षा अधिकारी महतो का रास्ता रोकता हुआ दिखाई दिया, जबकि वो जबरन बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे. कई JLKM कार्यकर्ता अधिकारी से महतो को यात्रा में शामिल होने देने का आग्रह करते दिखे. भूख हड़ताल कर रहे नेता को ले जाने की उनकी कोशिशों का विरोध करते हुए, अधिकारी ने कहा कि उन्हें महतो को आराम करने देना चाहिए. झारखंड में छात्र और नौकरी के उम्मीदवार रांची के स्टेडियम में झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.महतो को रांची विधानसभा घेराव मार्च के बाद से सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है; यह मार्च तब हिंसक हो गया था जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस व पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया.

14 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे मेरे साथ आज पुलिस द्वारा धक्का-मुक्की और बलपूर्वक रोकने की कोशिश की गई। मेरे साथ मौजूद साथियों के साथ भी पुलिस द्वारा मारपीट की गई। कई दिनों से भूखा होने के बावजूद मैं अपने अधिकार और जनता की आवाज़ के लिए खड़ा हूँ। हमें इस तरह रोककर हमारी आवाज़ को… pic.twitter.com/TRxMaMkBqR — Devendra Nath Mahto (@DevendraNathMa9) August 15, 2026

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यह कैसी आज़ादी है: महतो

दिन में पहले, महतो ने कहा कि उनके अस्पताल के कमरे के बाहर भारी पुलिस बल तैनात था. “विरोध स्थल, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आयोजित ध्वजारोहण और तिरंगा मार्च में भाग लेने की इच्छा व्यक्त करने के बाद, सदर अस्पताल में मेरे कमरे के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. आखिर यह कैसी आज़ादी है? क्या हम अपने ही देश में तिरंगा फहराने और तिरंगा मार्च में भाग लेने के लिए भी आज़ाद नहीं हैं? मुश्किल हालात के बावजूद, मैं शांतिपूर्ण तरीके से इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहता हूं, महतो ने अपने X हैंडल पर लिखा.

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