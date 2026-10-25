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पुलिस दफ्तर के सामने किन्नरों ने मचाया तांडव! बिना कपड़ों के सड़क पर किया प्रदर्शन; आखिर क्या है पूरा मामला?

Jhansi Kinnar Protest: झांसी में किन्नरों के दो गुटों के बीच बधाई इलाके को लेकर जंग छिड़ गई. वहीं, एक गुट SSP दफ्तर के सामने प्रदर्शन पर उतर आया और उन किन्नरों ने खूब हंगामा किया.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 25, 2026 11:59:21 AM IST

झांसी में किन्नरों के दो गुटों में हुआ विवाद
झांसी में किन्नरों के दो गुटों में हुआ विवाद


झांसी में बधाई मांगने के इलाके को लेकर किन्नरों के दो गुटों के बीच विवाद हो गया. इसके बाद एक गुट ने SSP कार्यालय के सामने प्रदर्शन करते हुए जमकर हंगामा किया. इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारी निर्वस्त्र हो गए. मामले में पुलिस ने नवाबाद थाने में केस दर्ज कर चार किन्नरों और एक महिला को गिरफ्तार किया है. हालांकि, पुलिस मामले की जांच कर रही है.

क्या है वायरल वीडियो?

इंटरनेट पर किन्नरों के इस हंगामे के कई वीडियोज वायरल हो रहे हैं. वीडियो में देखा जा रहा है कि कुछ किन्नर बिना कपड़ों के सड़क पर हंगामा कर रहे हैं. इतना ही नहीं, वो आने वाले वाहनों को रोक रहे हैं और उन्हें लात मार रहे हैं. एक किन्नर तो निर्वस्त्र होकर एक कार पर खड़ी होकर नाचने लगी. आपको बता दें कि ये सब कुछ नवाबाद थाने के बाहर हुआ. इसके बाद पुलिस वालों ने कैसे-तैसे करके मामला कंट्रोल किया, और 4 किन्नरों और 1 महिला को गिरफ्तार कर लिया. इस घटना की पुलिस जांच कर रही है.



नेटिजंस ने क्या कहा?

इस वीडियो के वायरल होने के बाद नेटिजंस की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. एक यूजर ने लिखा कि पुलिस इनसे क्यों डर रही है. वहीं, एक ने कहा- महिलाओं के क्राइम को कंट्रोल करने के लिए महिला पुलिस संभालेगी। पुरुष अपराधियों को पुरुष पुलिस संभालेगी. ट्रांसजेंडर्स का क्या? उन्हें कौन संभालेगा, पुरुष या महिला पुलिस, या सरकार को इन ट्रांसजेंडर्स को संभालने के लिए ट्रांसजेंडर पुलिस को भर्ती करना चाहिए?



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Tags: Jhansi Kinnar ClashJhansi newsKinnar ProtestUP News
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पुलिस दफ्तर के सामने किन्नरों ने मचाया तांडव! बिना कपड़ों के सड़क पर किया प्रदर्शन; आखिर क्या है पूरा मामला?

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पुलिस दफ्तर के सामने किन्नरों ने मचाया तांडव! बिना कपड़ों के सड़क पर किया प्रदर्शन; आखिर क्या है पूरा मामला?
पुलिस दफ्तर के सामने किन्नरों ने मचाया तांडव! बिना कपड़ों के सड़क पर किया प्रदर्शन; आखिर क्या है पूरा मामला?
पुलिस दफ्तर के सामने किन्नरों ने मचाया तांडव! बिना कपड़ों के सड़क पर किया प्रदर्शन; आखिर क्या है पूरा मामला?
पुलिस दफ्तर के सामने किन्नरों ने मचाया तांडव! बिना कपड़ों के सड़क पर किया प्रदर्शन; आखिर क्या है पूरा मामला?
पुलिस दफ्तर के सामने किन्नरों ने मचाया तांडव! बिना कपड़ों के सड़क पर किया प्रदर्शन; आखिर क्या है पूरा मामला?