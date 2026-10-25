पुलिस दफ्तर के सामने किन्नरों ने मचाया तांडव! बिना कपड़ों के सड़क पर किया प्रदर्शन; आखिर क्या है पूरा मामला?

क्या है वायरल वीडियो?
@Prabhashkat4hr प्रकरण के संबंध में थाना नवाबाद पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है।
— Jhansi Police (@jhansipolice) October 25, 2026
नेटिजंस ने क्या कहा?
@Prabhashkat4hr Women crime will be handled by women police to control them. Men crimers handled by Men police…. How about Transgenders.? Who should handle them, Men or Women police, or govt should recruite transgender police to handle these trans.!? 🤐😕😂
— Anjaneya Karjigi (@AnjanKarjigi) October 25, 2026
यह खबर भी पढ़ें: Delhi News: खुद को बताया बड़ा बिजनेसमैन, फिर महिला कांस्टेबल से ऐंठे 24 लाख! दिल्ली पुलिस की 20 पुलिसकर्मी हो गईं बड़ी ठगी का शिकार…
यह खबर भी पढ़ें: मुंबई में जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा संदिग्ध गिरफ्तार, मोबाइल से मिली भड़काऊ सामग्री, जांच में जुटी ATS