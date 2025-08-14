Jessica Radcliffe Orca Incident Truth: व्हेल ने मरीन ट्रेनर को जिंदा चबाया, वायरल VIDEO देख दहल उठी थी दुनिया, लेकिन अब सामने आई घटना सच्चाई

Jessica Radcliffe Orca Video Truth: पिछले कुछ दिनों से, “जेसिका रैडक्लिफ” नाम की एक मरीन ट्रेनर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें टिकटॉक, फेसबुक और एक्स शामिल हैं। इस वायरल वीडियो ने दुनिया भर में हंगामा मचा दिया है। वीडियो में मरीन ट्रेनर जेसिका रैडक्लिफ को एक शो के दौरान लाइव दर्शकों की मौजूदगी में एक ओर्का व्हेल द्वारा घायल होते हुए दिखाया गया है। हालाँकि, यह पता नहीं चल पाया है कि यह वीडियो नकली था या कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा बनाया गया था।

जेसिका रैडक्लिफ ओर्का वीडियो: वीडियो में क्या दिखाया गया है?

वायरल क्लिप में एक युवती को पैसिफिक ब्लू मरीन पार्क नामक स्थान पर एक ओर्का व्हेल के ऊपर प्रदर्शन करते हुए दिखाया गया है। व्हेल के पानी से बाहर आते ही दर्शक तालियाँ बजाते हुए दिखाई देते हैं। कुछ ही क्षणों बाद, व्हेल कथित तौर पर ट्रेनर पर झपट पड़ती है और उसे पानी में खींच लेती है। कई सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया है कि पानी से बाहर निकाले जाने के कुछ ही मिनटों बाद महिला की मौत हो गई।

जेसिका रैडक्लिफ ओर्का घटना का कोई सबूत नहीं

अधिकारियों, समुद्री पार्कों और प्रतिष्ठित समाचार माध्यमों को जेसिका रैडक्लिफ नाम की किसी प्रशिक्षक या कथित हमले का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। द स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, यह फुटेज काल्पनिक है और क्लिप में दिखाई देने वाली आवाज़ें कृत्रिम रूप से उत्पन्न प्रतीत होती हैं। कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, जो समुद्री पार्कों में ऐसी दुर्घटनाओं के मामले में असामान्य है।

वीडियो के फोरेंसिक विश्लेषण में पानी में अप्राकृतिक हलचल, अवरोध और विसंगतियाँ भी पाई गईं जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के निर्माण की ओर इशारा करती हैं। जाँचकर्ताओं ने पुष्टि की है कि वीडियो में जिस पार्क का नाम है, वह मौजूद ही नहीं है।

जेसिका रैडक्लिफ ओर्का की दुर्घटना AI से बनाई गई

फोर्ब्स ने इस क्लिप को “एक धोखा” करार दिया और कहा कि इस तरह की त्रासदी को वैश्विक मीडिया कवरेज मिलने की संभावना नहीं है। फुटेज को वास्तविक दिखाने के लिए एआई उपकरणों का उपयोग करके दृश्यों और ऑडियो में हेरफेर किया गया होगा। इकोनॉमिक टाइम्स ने पुष्टि की है कि कहानी और प्रशिक्षक का नाम, दोनों ही किसी भी सत्यापन योग्य रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते हैं, जिससे यह पुष्टि होती है कि यह कहानी मनगढ़ंत है।

ऐसा लगता है कि वीडियो को विश्वसनीय बनाने के लिए वास्तविक घटनाओं का इस्तेमाल किया गया है। यह 2010 में सीवर्ल्ड में डॉन ब्रांच्यू और 2009 में एलेक्सिस मार्टिनेज की मौत की याद दिलाता है, दोनों ही प्रशिक्षक ओर्का द्वारा घातक रूप से घायल हो गए थे। इन सुप्रलेखित मामलों के विपरीत, रैडक्लिफ की कहानी की कोई आधिकारिक पुष्टि या विश्वसनीय रिपोर्टिंग नहीं है।

सत्यापन में क्या पता चला?

“जेसिका रैडक्लिफ ओर्का हमला” वाला वीडियो पूरी तरह से मनगढ़ंत है। ऐसी कोई सत्यापित घटना नहीं हुई है, और इस बात का कोई सबूत मौजूद नहीं है कि इस नाम का कोई प्रशिक्षक कभी किसी समुद्री पार्क में काम करता था। चूँकि इसी तरह के एआई-जनित वीडियो ऑनलाइन प्रसारित होते रहते हैं, विशेषज्ञ किसी भी सामग्री को साझा करने से पहले विश्वसनीय स्रोतों से सत्यापित करने की आवश्यकता पर ज़ोर देते हैं।

