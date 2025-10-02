सुहागरात में ऐसा क्या हुआ कि निकल गई 75 साल के संगरू राम की जान? पत्नी ने किया बड़ा खुलासा

UP: उत्तर प्रदेश के जौनपुर में 75 वर्षीय एक व्यक्ति की शादी के अगले ही दिन हुई मौत हो गई थी. अब इस मौत के पीछे की वजह का खुलासा हो गया है. यह खुलासा पोस्टमार्टम के बाद हुआ. बता दें कि कई अटकलों के बीच पुलिस ने 75 वर्षीय शख्स के शव पोस्टमार्टम कराया और रिपोर्ट में मौत का कारण सामने आया.

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि जौनपुर के कुछमुछ गांव के निवासी संगरू राम की शादी के अगले ही दिन उनकी मौत हो गई. इस शादी की सबसे खास बात ये थी कि संगरू राम जो 75 साल के थे उन्होने 35 वर्षीय मनभावी से शादी की थी. मंगलवार सुबह उनकी अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उनकी मौत हो गई.

किस वजह से हुई मौत?

साजिश के शंका पर परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस से कि इसके बाद पुलिस ने संगरू राम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. गुरुवार को आई रिपोर्ट में मौत के कारण का खुलासा हुआ. रिपोर्ट में बताया गया कि संगरू राम की मौत का कारण सदमा बताया गया है. जिसकी पुष्टि गौराबादशाहपुर थाना प्रभारी प्रवीण यादव ने की.

शादी के लिए बेची थी ज़मीन

संगरू राम की पत्नी की एक साल पहले मृत्यु हो गई थी और उनके कोई संतान नहीं थी. अकेले रहने वाले संगरू ने शादी के लिए अपनी पांच बीघा ज़मीन पांच लाख रुपये में बेच दी. उन्होंने शादी की खरीदारी के लिए 20,000 रुपये भी दिए. 35 वर्षीय मनभावती की यह दूसरी शादी थी और उनके पहले से ही तीन बच्चे हैं.

शादी के बाद बिगड़ी तबियत

मनभावती ने बताया कि वह शादी के लिए तैयार नहीं थी लेकिन शादी तय करने वाले ने उसे भरोसा दिलाया कि संगरू उसके बच्चों की देखभाल करेगा. सोमवार को कोर्ट मैरिज और मंदिर में शादी के बाद दोनों पूरी रात बातें करते रहे. मंगलवार सुबह संगरू की अचानक तबियत बिगड़ गई और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.