Social Media पर रील्स देखकर भारत के बारे में क्या-क्या सोचने लगी लड़की? मुंबई में 8 महीने रहते ही खुल गई आंखें!

Japanese Girl on India: सोशल मीडिया पर भारत को लेकर अक्सर फैलाई जाने वाली नेगेटिविटी पर अब जापान की एक कंटेंट क्रिएटर ने खुलकर सवाल उठाए हैं. मुंबई में पिछले आठ महीनों से रह रही जापानी महिला ‘हिकारू-सान’ ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसका टाइटल ‘What I have realised since moving to India’ है. इस वीडियो में उन्होंने बताया कि भारत में रहने के बाद उनकी सोच और नजरिया पूरी तरह बदल गया है. इंटरनेट पर अक्सर भारत की सिर्फ गरीबी, गंदगी और नेगेटिव चीजों को ही वायरल किया जाता है, लेकिन हिकारू-सान का कहना है कि उन्होंने मुंबई में रहते हुए ऐसा कभी कुछ अनुभव नहीं किया और यहां की लाइफ काफी सेफ और खूबसूरत है.

उन्होंने इंटरनेट पर सिर्फ व्यूज के लिए किसी देश की छवि खराब करने वालों की आलोचना करते हुए कहा कि हर देश के अच्छे और बुरे दोनों पहलू होते हैं, और जापान में भी कई गंदी जगहें मिल सकती हैं. उनके इस पॉजिटिव वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स के जमकर रिएक्शन आ रहे हैं और लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं.

मुंबई में रहने के बाद बदला भारत को देखने का नजरिया

हिकारू-सान ने बताया कि जब वह आठ महीने पहले भारत की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई आई थीं, तब उनके मन में भी देश को लेकर कुछ धारणाएं थीं. लेकिन यहां रहने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली तस्वीर और हकीकत में बहुत अंतर है. उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत एक बहुत बड़ा देश है और हर जगह की स्थिति अलग हो सकती है, इसलिए वह सिर्फ मुंबई में अपने अनुभवों के आधार पर बात कर रही हैं.

इंटरनेट की नेगेटिविटी और व्यूज के लालच पर सवाल

जापानी क्रिएटर ने सवाल उठाया कि सिर्फ इंटरनेट पर व्यूज पाने के लिए किसी देश की नेगेटिविटी को बार-बार क्यों दिखाया जाता है? उन्होंने कहा कि वह खुद किसी जगह पर जाने से पहले रिसर्च करती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि केवल कमियों को ही हाईलाइट किया जाए. उन्होंने जापान का उदाहरण देते हुए कहा कि उनके अपने देश में भी कई गंदी और बुरी जगहें हैं, और हर देश के अपने अच्छे और बुरे पहलू होते हैं.

कभी नहीं हुआ कोई बुरा या अजीब एक्सपीरिएंस

ऑनलाइन चर्चाओं में भारत को लेकर जिस तरह के डर का माहौल बनाया जाता है, हिकारू-सान ने उन सभी दावों को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि मुंबई में रहने के दौरान उन्हें कभी किसी अजीब व्यक्ति का सामना नहीं करना पड़ा और न ही कोई बहुत बुरी या अनपिजेंट घटना घटी. छोटी-मोटी बातें हर जगह होती हैं, लेकिन उन्होंने कभी उन चीजों का सामना नहीं किया जिनका लोग ऑनलाइन बड़ा मुद्दा बनाते हैं.

सोशल मीडिया यूजर्स के मिले-जुले रिएक्शन्स

हिकारू-सान के इस वीडियो पर इंटरनेट यूजर्स के ढेरों कमेंट्स आए हैं. कई लोगों ने भारत की तारीफ करने और सच सामने लाने के लिए उनका धन्यवाद किया. एक यूजर ने जनसंख्या का गणित समझाते हुए कहा कि भारत की पॉपुलेशन अरबों में है, इसलिए यहां कम प्रतिशत लोग भी संख्या में काफी ज्यादा दिखते हैं. वहीं, कुछ यूजर्स ने ऑनलाइन फैल रही नेगेटिविटी के पीछे अलग-अलग देशों की साजिश होने के अनवेरिफाइड दावे भी किए.