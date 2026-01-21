Home > वायरल > शाकाहारी खाने को कम आंका…जापानी कंटेंट क्रिएटर का पहली बार साउथ इंडियन खाना खाने के बाद का रिएक्शन; तेजी से हो रहा वायरल

शाकाहारी खाने को कम आंका…जापानी कंटेंट क्रिएटर का पहली बार साउथ इंडियन खाना खाने के बाद का रिएक्शन; तेजी से हो रहा वायरल

Japanese Man in Rameshwaram Cafe: शो ताकेई नाम के जापान के कंटेंट क्रिएटर ने एक वायरल इंस्टाग्राम वीडियो में साउथ इंडियन खाना खाने के अपने पहले अनुभव को दिखाया.

By: Shubahm Srivastava | Published: January 21, 2026 6:54:35 PM IST

Japanese Man in Rameshwaram Cafe
Japanese Man in Rameshwaram Cafe


Japanese Man Viral Video: एक जापानी आदमी बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे गया और उसने मशहूर मुड्डे मील ट्राई किया, जिससे सोशल मीडिया यूज़र्स उसके साउथ इंडियन शाकाहारी खाने पर ईमानदार और जोशीले रिएक्शन से खुश हो गए.

जब एक जापानी ने खाया साउथ इंडियन खाना

शो ताकेई नाम के जापान के कंटेंट क्रिएटर ने एक वायरल इंस्टाग्राम वीडियो में साउथ इंडियन खाना खाने के अपने पहले अनुभव को दिखाया. कैप्शन में उन्होंने लिखा, “मैंने लोकल लोगों से पूछा कि क्या ऑर्डर करूं. बेंगलुरु में खड़े होकर साउथ इंडियन खाना खाया. सच कहूँ तो, मैंने शाकाहारी खाने को कम आँका था. लगभग 20k गूगल रिव्यू के साथ, यह भारत की टॉप वेज जगहों में से एक होनी चाहिए.”

मैं पहली बार साउथ इंडियन खाना खा रहा…

वीडियो की शुरुआत में ताकेई बेंगलुरु के मशहूर रेस्टोरेंट के काउंटर पर जाते हैं और कैशियर से कुछ बताने के लिए कहते हैं. उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है, “मुझे क्या ट्राई करना चाहिए? मैं पहली बार साउथ इंडियन खाना खा रहा हूँ.” कुछ ऑप्शन बताने के बाद, कैशियर आखिर में मुड्डे मील का सुझाव देता है, जिसे ताकेई लेने का फैसला करते हैं.
 
फिर उन्हें अपना खाना लेते हुए देखा जाता है, जिसमें एक बड़ी प्लेट में मुलायम चावल, एक रागी बॉल (मुड्डे), सांभर, वड़ा, रसम और सलाद होता है, जिसके साथ वह एक कप फिल्टर कॉफी लेते हैं. ताकेई पहले कॉफी का एक घूंट लेते हैं, और हाँ में सिर हिलाते हैं, फिर खाना शुरू करते हैं.

You Might Be Interested In
View this post on Instagram

A post shared by Sho Takei (@sho.the.world)

You Might Be Interested In



‘खाना कितना स्वादिष्ट है’

जैसे-जैसे वह खाते हैं, वह इस बात पर हैरानी जताते हैं कि खाना कितना स्वादिष्ट है, खासकर यह देखते हुए कि यह पूरी तरह से शाकाहारी है. वह यह भी बताते हैं कि खाना न सिर्फ स्वादिष्ट है बल्कि पैसे के हिसाब से भी बहुत अच्छा है, और मानते हैं कि इस अनुभव से पहले उन्होंने शाकाहारी भारतीय खाने को कम आँका था.

यूजर्स ने की तारीफ

कई दर्शकों ने अलग-अलग भारतीय खाना ट्राई करने के प्रति उनकी खुलेपन और जिज्ञासा की तारीफ की, और कमेंट सेक्शन में खूब प्यार बरसाया. कमेंट्स हल्के-फुल्के से लेकर हौसला बढ़ाने वाले थे, एक यूज़र ने लिखा, “आखिरकार एक विदेशी जो कंगाल नहीं है और एक अच्छी जगह पर खाना खाता है.”
 
एक और ने जोड़ा, “यहां सच में हर कोई इंग्लिश बोलता है. उनसे कुछ भी पूछने में आराम महसूस करें. वे सुनने और मदद करने के लिए बहुत ज़्यादा तैयार रहेंगे मेरे दोस्त.”
 
जैसे-जैसे क्लिप पर व्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं, ताकेई की इस यात्रा ने एक बार फिर लोगों को याद दिलाया है कि बेंगलुरु की मशहूर खाने की जगहें, खासकर इसका शाकाहारी खाना, दुनिया भर के मेहमानों को एक-एक प्लेट करके प्रभावित करता रहता है.

वीडियो जिसने दिल तोड़ दिया! मरी हुई व्हेल के साथ जश्न मनाते मछुआरे, शर्मनाक हरकत से भड़के ‘Animal Lovers’

You Might Be Interested In
Tags: japanese manJapanese Man Viral VideoRameshwaram CafeRameshwaram Cafe Bengalurusouth indian food
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026

रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें...

January 17, 2026

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026

सावधान! आपकी ये रोजाना की आदतें बालों की ग्रोथ को...

January 16, 2026
शाकाहारी खाने को कम आंका…जापानी कंटेंट क्रिएटर का पहली बार साउथ इंडियन खाना खाने के बाद का रिएक्शन; तेजी से हो रहा वायरल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

शाकाहारी खाने को कम आंका…जापानी कंटेंट क्रिएटर का पहली बार साउथ इंडियन खाना खाने के बाद का रिएक्शन; तेजी से हो रहा वायरल
शाकाहारी खाने को कम आंका…जापानी कंटेंट क्रिएटर का पहली बार साउथ इंडियन खाना खाने के बाद का रिएक्शन; तेजी से हो रहा वायरल
शाकाहारी खाने को कम आंका…जापानी कंटेंट क्रिएटर का पहली बार साउथ इंडियन खाना खाने के बाद का रिएक्शन; तेजी से हो रहा वायरल
शाकाहारी खाने को कम आंका…जापानी कंटेंट क्रिएटर का पहली बार साउथ इंडियन खाना खाने के बाद का रिएक्शन; तेजी से हो रहा वायरल