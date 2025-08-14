अब नहाने की टेंशन का हुआ The End! अब वॉशिंग मशीन में कपड़ों के साथ-साथ आपकी भी होगी धुलाई…5 मिनट में चमका देगी अंग-अंग

Human Washing Machine : अब नहाने के दिन पुराने हो चुके हैं। दरअसल जापान ने इंसानों के लिए एक ऐसी वॉशिंग मशीन बना दी है, जिसकी मदद से अब आप खुद को नहाने की बजाए धोएंगे।

​जापान ने बनाई नहाने वाली वॉशिंग मशीन

जापान अपनी नई-नई टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। हाल ही में जापान ने जिस वॉशिंग मशीव का आविष्कार किया है, वह फ्यूचर में पर्सनल हाईजीन को बिलकुल बदलकर रख देगा। जापान के इस आविष्कार का नाम मिराई निंगेन सेंताकुकी (Mirai Ningen Sentakuki) है। इसका मतलब ह्यूमन वॉशिंग मशीन।

15 मिनट में शरीर को कर देगी साफ

यह मशीन प्रोग्राम के तहत प्रोसेस करती है। यह मशीन इंसानों की सफाई के लिए बनाई गई है। इस मशीन का निर्माण ओसाका की साइंस कंपनी ने किया है। यह सिर्फ 15 मिनट में शरीर को साफ कर देती है। यह मशीन उन लोगों के लिए है, जिनके पास नहाने के लिए काफी कम समय होता है।

कैसी दिखती है वॉशिंग मशीन?

यह मशीन कैप्सूल की तरह दिखती है। इससे आर-पार भी देखा जा सकता है। नहाने वाले शख्स को कॉकपिट में जाकर बैठना होगा। जिसके बाद मशीन आधी गरम पानी से भर जाएगी। इसके खास माइक्रो एयर बबल्स वाले वॉटर जेट्स शरीर पर जमी गंदगी को साफ कर देंगे। यह मशीन खास तौर पर बायोलॉजिकल सिग्नल्स को पढ़कर पानी का तापमान एडजस्ट करती है। इस मशीन में नहाने से शरीर की सफाई नॉर्मल नहाने से बेहतर होगी।

कंपनी ने किया मशीन को लेकर बड़ा दावा