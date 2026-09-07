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Jamie and Michelle Wade: शादी से ठीक पहले हो गया कांड! पानी में गिरे फिर एक-दूसरे को… Video Viral

Jamie and Michelle Wade: जेमी और मिशेल वेड दोनों 46 साल के हैं. 29 अगस्त को एक कैनो (छोटी नाव) में फ़ोटो खिंचवाते समय उनका बैलेंस बिगड़ गया और वे टाइटैनिक की तरह डूब गए.

By: JP Yadav | Published: September 7, 2026 2:14:56 PM IST

पहले पानी में गिरे फिर एक-दूसरे को चूमने लगे कपल, Video Viral
पहले पानी में गिरे फिर एक-दूसरे को चूमने लगे कपल, Video Viral


ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच स्थित नॉरफ़ॉक में ब्यूर नदी के किनारे एक डोंगी (कैनो) में शादी की तस्वीरें खिंचवाने के दौरान अजब हादसा हो गया. यह उस दुर्भाग्यपूर्ण पल की घटना है जब शादी के दिन फोटोशूट के दौरान दूल्हा-दुल्हन नदी में गिर गए. इसके बाद बड़ी मुश्किल से बाहर निकलें, लेकिन इस दौरान दोनों ने एक-दूसरे को Kiss करके लोगों को लुभाया भी.

नॉरफ़ॉक में ब्यूर नदी के किनारे एक डोंगी (कैनो) में यह घटना 29 अगस्त को हुई. दरअसल, शादी की तस्वीरें खिंचवाने दौरान 46 वर्षीय जेमी और फ्लेबोटोमिस्ट मिशेल वेड का संतुलन बिगड़ गया और दोनों टाइटैनिक की तरह डूब गए. नॉरफ़ॉक के हॉर्स्टेड के रहने वाले इस नए जोड़े ने कहा कि यह घटना उनके खास दिन पर हुई कई दुर्घटनाओं में से एक थी. लेकिन उन्होंने इसे अपने जश्न का मज़ा किरकिरा नहीं करने दिया.

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 £1,800 का गाउन पहनने वाली फ्लेबोटोमिस्ट मिशेल ने बताया कि उन्हें बस इतना याद है कि डूबते समय वह सोच रही थी कि वह अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि उन्होंने वेडिंग ड्रेस पहनी है और बाल बनवाए हैं. उन्होंने वह ड्रेस सिर्फ 2 घंटे ही पहनी थी. इसके बाद अचानक ही दोनों टाइटैनिक की तरह डूब गए. मिशेल ने बताया कि दोनों को ही ब्यूर नदी पसंद है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह उसमें गिर जाएंगे.

एक-दूसरे को किया kiss

अचानक पानी में गिरने से अपना दिन खराब न होने देते हुएइस खुशमिजाज जोड़े (जेमी और मिशेल वेड) ने पानी में ही एक-दूसरे को Kiss किया. मिशेल और जेमी (जो एक बिल्डर हैं) पहली बार 1993 में स्कूल में मिले थे. वे साथ थे, लेकिन बड़े होने पर अलग हो गए और अपनी-अपनी राह पकड़ ली.

2016 में टेस्को कार पार्क में अचानक हुई मुलाकात से वे फिर से एक हो गए, पांच साल बाद उनकी सगाई हुई – एक नाव पर.  जेमी ने कहा कि शादी तक का उनका सफ़र आसान नहीं था क्योंकि मिशेल का कई बार मिसकैरेज हुआ था और उन्हें एक्टोपिक प्रेग्नेंसी भी हुई थी – यह एक बहुत ही गंभीर स्थिति है जो तब होती है जब फर्टिलाइज़्ड एग (निषेचित अंडा) गर्भाशय के बाहर इम्प्लांट हो जाता है. यह बच्चे के लिए जानलेवा होता है और मां की जान को भी खतरा होता है.

मुश्किलों के बावजूद दोनों ने की शादी

इस जोड़े ने पिछले साल शादी करने का प्लान बनाया था, लेकिन जेमी के पिता और मिशेल की मां के गुज़र जाने की वजह से इसे टालना पड़ा. लेकिन तमाम मुश्किलों के बावजूद इस जोड़े ने पिछले महीने नॉर्विच कैसल म्यूज़ियम में शादी की – और इस दौरान उन्हें अचानक पानी में गिरने के अलावा और भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा. 

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