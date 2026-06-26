Jaipur CCTV Viral: बुजुर्ग पिता को पीट-पीटकर लहूलुहान कर गया कपूत, चीख-पुकार सुन भी नहीं पसीजा दिल; बदहवास हालत में घर के बाहर फेंका!

माता-पिता बच्चों को एक अच्छी जिदंगी देते हैं ताकि वो बुढ़ापे में उनका सहारा बन सकें, उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं ताकि बच्चे बुढ़ापी की लाठी बन सके लेकिन जयपुर के सांगानेर से जो खौफनाक घटनासामने आ रही है उसने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया है. मामला सांगानेर की मारुति कॉलोनी का बताया जा रहा है जहां की सीसीटीवी फुटेज ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं. वीडियो में एक बुजुर्ग को घंटों तक प्रताड़ित किया जाता है. एक के बाद एक थप्पड़ जड़ दिए जाते हैं. अपनी परिस्थितियों के आगे लाचार बुजुर्ग सब सहता रहता है और अपने बेटे की मारपीट से थक-हारकर बदहवास हालत में जमीन पर गिर जाता है लेकिन कलयुगी बेटों को पिता की हालत पर दया नहीं आती और पिता को घसीटते हुए घर के बाहर ले जाते हैं. पुलिस ने वायरल मामले को लेकर बयान जारी किया है.

पिता को बेरहमी से पीटता रहा कपूत!

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है. फुटेज में लगातार एक बेटा अपने पिता के ऊपर लात-घूंसे और थप्पड़ बरसाता जा रहा है. पीड़ित बुजुर्ग प्रताड़ना झेलते रहते हैं और अपने बेटे को रोकने की तक कोशिश करते हैं लेकिन कलयुगा बेटे के सिर जैसे खून सवार हो. जिस पिता ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसे पीट-पीटकर लहूलुहान कर देता है और अधमरी हालत में जमीन पर छोड़कर चले जाता है.

थोड़ी देर बाद बुजुर्ग जमीन पर पड़े कराहते रहते हैं लेकिन बेटा तो जैसे बाप का दुश्मन ही बन चुका था. पिता को घसीटते हुए अंदर कमरे में ले जाते हैं और ताबड़तोड़ मारपीट करता रहता है. घर के अन्य सदस्यों ने तो जैसे कान ही बंद कर लिए हों, बुजुर्ग की चीख-पुकार सुन कोई बचाने नहीं आया. आखिर में वही दरिंदा अपने पिता को बदहवास हालत में खींचकर घर के बाहर लाता है.

क्यों इतना बड़ गया विवाद?

बताया जा रहा है कि पिता और पुत्र के बीच में आपसी कारणों से बहस चल रही थी जिसने आगे चलके हिंसा का रूप ले लिया. हालांकि यह कोई पहली बार नहीं था, जब घर का माहौल इतना हिंसक हो चला. इससे पहले भी पड़ोसियों ने घर से चीख-पुकार की आवाजें कई बार सुनी हैं. इस घटना से आसपास के इलाके में सनसनी मचा दी है जिसे देख लोग अब सामाजिक और पारिवारिक मर्यादाओं पर सवाल उठा रहे हैं.

कलियुग यह नहीं तो क्या है? जिस पिता ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज उसी पर बेटा हाथ उठा रहा है। यह सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि उन संस्कारों पर भी सवाल है जिन्हें हम अगली पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं। बुजुर्गों का सम्मान केवल परंपरा नहीं, हमारी पहचान है। यदि माता-पिता ही… — Paramveer Rathore 🇮🇳 (@ParamveerS36404) June 26, 2026

पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

इस खौफनाक घटना की सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद लोगों में भारी आक्रोश में देखा गया. वीडियो पर जयपुर और सांगानेर पुलिस को टैग करके सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है, जिस पर सांगानेर पुलिस ने ऑफिशियल बयान जारी किया है. सांगानेर थाना पुलिस का कहना है कि यह घटना 15 दिन पुरानी है. घटना के आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई थी. वीडियो के वायरल होने के बाद मामला दोबारा गर्मा गया है.

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