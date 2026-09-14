मुस्कान-सोनम देखने के बाद भी शादी के लिए मर रहे लड़के! Moti Dungri Mandir जाकर ले रहे जादुई मेहंदी; 3 घंटे में 3,500 Kg बटी

Moti Dungri Temple Sinjara Mehendi: जयपुर के मशहूर मोती डूंगरी गणेश मंदिर में सिंजारा फेस्टिवल के दौरान ज़बरदस्त भीड़ देखी गई, हज़ारों भक्त मंदिर में चढ़ाई गई खास मेहंदी लेने आए. डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि सिर्फ़ तीन घंटे में लगभग 3,500 Kg मेहंदी बांटी गई, खबर है कि लोग इसे लेने के लिए दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे शहरों से आए थे.इतनी ज़्यादा भीड़ होने की वजह से मंदिर के आस-पास के इलाकों में ट्रैफिक भी रुक गया. भीड़ बढ़ने पर, भक्त लंबी लाइनों में इंतज़ार करते दिखे, जबकि जगह पर धक्का-मुक्की और धक्का-मुक्की की भी खबरें आईं. खबर है कि भीड़ के बीच महाराष्ट्र की एक महिला भक्त बेहोश हो गई.

सोशल मीडिया पर हो रहे वीडियो वायरल

मंदिर के ये अजीब नज़ारे अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं, जिसमें @naughtyworld नाम के यूज़र ने एक इंस्टाग्राम वीडियो शेयर किया है जिसमें भीड़ का लेवल दिखाया गया है. पोस्ट के मुताबिक, कुछ भक्त मेहंदी लेने के लिए एक रात पहले ही आने लगे थे. कहा जाता है कि इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला कि बांटने का काम तय समय से पहले ही शुरू करना पड़ा.

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आखिर क्या है इस मेहंदी की खासियत

मोती डूंगरी गणेश मंदिर आने वाले भक्तों के बीच सिंजारा मेहंदी का खास महत्व है. यह मंदिर साल भर बड़ी संख्या में भक्तों और टूरिस्ट को अपनी ओर खींचता है और यह शादी और इच्छाओं से जुड़ी कई मान्यताओं से जुड़ा है. स्थानीय मान्यता के अनुसार, जिन लोगों की शादी में बार-बार रुकावटें आती हैं, वे मंदिर में मेहंदी चढ़ाते हैं और बाद में वही मेहंदी अपने हाथों पर लगाते हैं, इस विश्वास के साथ कि उनकी शादी से जुड़ी मुश्किलें एक साल के अंदर दूर हो जाएंगी. सिंजारा त्योहार मंदिर में गणेश चतुर्थी के आसपास मनाया जाता है, जब भक्त परंपरा के तहत बड़ी मात्रा में मेहंदी चढ़ाते हैं. हालांकि, इस साल इतनी बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने से सोशल मीडिया यूज़र्स हैरान हैं, खासकर जब ऑनलाइन भारी लाइनों और भीड़ के विज़ुअल्स सामने आए.

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