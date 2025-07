Jaipur Kidnapping Viral Video: जयपुर में दिनदहाड़े बीच सड़क पर युवक का अपहरण करते रहे बदमाश, तमाशबीन होकर वीडियो बनाते रहे लोग

Jaipur Kidnapping Viral Video: राजस्थान के जयपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जिसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि, एक युवक का दिनदहाड़े अपरहण किया जा रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में दो लोग युवक को जबरन पकड़कर कार में ले जाते दिखे। आस-पास मौजूद लोगों ने इस घटना को कैमरे में भी कैद कर लिया। अपहरणकर्ताओं ने युवक से 9.50 लाख रुपये लूट लिए और फिर उसे छोड़ दिया। हालांकि, घटना से पहले के सीसीटीवी फुटेज में पीड़ित जसवंत बदमाशों के साथ हंसते-बोलते दिखाई दे रहा है। लेकिन अपहरण की वारदात को कुछ ही देर बाद अंजाम दिया गया। सीसीटीवी फुटेज और घटना के वीडियो को संदिग्ध मानते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

दरअसल, इस घटना से कुछ देर पहले ही युवक दुर्गापुरा एसएल कट के पास आरबीएल बैंक से पैसे निकालकर बाहर आया था। उसने कुछ पैसे निकाले, तभी कार सवार 4 लोगों ने उसका अपहरण कर लिया। बदमाश पीड़ित को करीब 2 किलोमीटर दूर ले गए, फिर उसे फेंककर चले गए। घटना शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे हुई, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी।

A shocking incident took place in Durgapura, Jaipur, where miscreants in a car kidnapped Jaswant, a young man who had withdrawn Rs 9 lakh from the bank. They picked him up by introducing themselves as policemen and took him about 2 km away and threw him down and fled.… pic.twitter.com/1ogD34gvZV

