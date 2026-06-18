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‘जय श्रीराम बोल’, भूख से तड़प रहा था मुस्लिम बूढ़ा आदमी; खाना देने से पहले जबरन लगवाए नारे; वीडियो वायरल

Jai Shri Ram Viral Video:  उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में मुहर्रम के त्योहार से पहले कुछ ऐसा हुआ जी हैरान कर देने वाला है. बता दें कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिस वीडियो बेशर्मी की हर हद पार होती दिख रही है.

By: Heena Khan | Published: June 18, 2026 12:22:49 PM IST

jai shri ram viral video
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Jai Shri Ram Viral Video:  उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में मुहर्रम के त्योहार से पहले कुछ ऐसा हुआ जी हैरान कर देने वाला है. बता दें कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिस वीडियो बेशर्मी की हर हद पार होती दिख रही है. आरोप है कि कुछ लोगों ने एक मुस्लिम व्यक्ति को ‘जय श्री राम’ बोलने के लिए मजबूर किया. जानकारी के मुताबिक, एक मुस्लिम व्यक्ति एक ‘भंडारे’ से प्रसाद लेने आया था इस दौरान एक BJP नेता ने प्रसाद देने से पहले ‘जय श्री राम’ का नारा लगवाया. इस घटना का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और चर्चा का विषय बन गया है. 

जय श्री राम बोलने के लिए किया मजबूर 

इस मामले को लेकर कहा जा रहा है कि ये वायरल वीडियो जिले के भनवापुर ब्लॉक का है. दरअसल, यहां, सिद्धार्थनगर के ज़िला अध्यक्ष और डुमरियागंज के पूर्व बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के सहयोगी लव कुश ओझा ने कथित तौर पर एक मुस्लिम व्यक्ति को प्रसाद लेने देने से पहले ‘जय श्री राम’ और ‘जय श्री कृष्ण’ जैसे धार्मिक नारे लगाने के लिए मजबूर किया.

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भंडारे में बेशर्मी 

खबर है कि डुमरियागंज शहर में पूर्व बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बड़े पैमाने पर भंडारे का आयोजन किया था, जहाँ श्रद्धालु प्रसाद लेने के लिए जमा हो रहे थे. इसी बीच, एक मुस्लिम व्यक्ति भी भोज में शामिल होने पहुँचा. खाना परोस रहे लव कुश ओझा ने ज़ोर दिया कि प्रसाद पाने से पहले वह व्यक्ति धार्मिक नारे लगाए. वीडियो में लव कुश ओझा को उस मुस्लिम व्यक्ति से यह कहते हुए सुना जा सकता है, “अगर तुम्हें प्रसाद चाहिए, तो तुम्हें ‘जय श्री राम’ और ‘जय श्री कृष्ण’ बोलना होगा.” उस व्यक्ति के ये नारे लगाने के बाद ही उसे पूरी-सब्ज़ी की एक प्लेट दी गई. गौरतलब है कि पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के सहयोगी लव कुश ओझा पर पहले भी मुसलमानों के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप लग चुके हैं.

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Tags: UP Newsviral video
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