‘जय श्रीराम बोल’, भूख से तड़प रहा था मुस्लिम बूढ़ा आदमी; खाना देने से पहले जबरन लगवाए नारे; वीडियो वायरल

Jai Shri Ram Viral Video: उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में मुहर्रम के त्योहार से पहले कुछ ऐसा हुआ जी हैरान कर देने वाला है. बता दें कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिस वीडियो बेशर्मी की हर हद पार होती दिख रही है. आरोप है कि कुछ लोगों ने एक मुस्लिम व्यक्ति को ‘जय श्री राम’ बोलने के लिए मजबूर किया. जानकारी के मुताबिक, एक मुस्लिम व्यक्ति एक ‘भंडारे’ से प्रसाद लेने आया था इस दौरान एक BJP नेता ने प्रसाद देने से पहले ‘जय श्री राम’ का नारा लगवाया. इस घटना का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और चर्चा का विषय बन गया है.

जय श्री राम बोलने के लिए किया मजबूर

इस मामले को लेकर कहा जा रहा है कि ये वायरल वीडियो जिले के भनवापुर ब्लॉक का है. दरअसल, यहां, सिद्धार्थनगर के ज़िला अध्यक्ष और डुमरियागंज के पूर्व बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के सहयोगी लव कुश ओझा ने कथित तौर पर एक मुस्लिम व्यक्ति को प्रसाद लेने देने से पहले ‘जय श्री राम’ और ‘जय श्री कृष्ण’ जैसे धार्मिक नारे लगाने के लिए मजबूर किया.

HOW APPROPRIATE IS IT TO MAKE A PERSON OF ANOTHER RELIGION SAY JAI SHRI RAM UNDER PRESSURE, FEAR, HUMILIATION OR AS A TEST OF THEIR IDENTITY. Andhbhakt: Say Jai Shri Ram Poor Muslim: Jai Shri Ram Andhbhakt: if you say Jai Shri Ram, you will get food. And then people laugh. pic.twitter.com/4I714UhmGZ — Shailesh UP60 (@Shailes34135660) June 17, 2026

भंडारे में बेशर्मी

खबर है कि डुमरियागंज शहर में पूर्व बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बड़े पैमाने पर भंडारे का आयोजन किया था, जहाँ श्रद्धालु प्रसाद लेने के लिए जमा हो रहे थे. इसी बीच, एक मुस्लिम व्यक्ति भी भोज में शामिल होने पहुँचा. खाना परोस रहे लव कुश ओझा ने ज़ोर दिया कि प्रसाद पाने से पहले वह व्यक्ति धार्मिक नारे लगाए. वीडियो में लव कुश ओझा को उस मुस्लिम व्यक्ति से यह कहते हुए सुना जा सकता है, “अगर तुम्हें प्रसाद चाहिए, तो तुम्हें ‘जय श्री राम’ और ‘जय श्री कृष्ण’ बोलना होगा.” उस व्यक्ति के ये नारे लगाने के बाद ही उसे पूरी-सब्ज़ी की एक प्लेट दी गई. गौरतलब है कि पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के सहयोगी लव कुश ओझा पर पहले भी मुसलमानों के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप लग चुके हैं.

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