Home > वायरल > Ivana Knoll कौन हैं, जो अपनी खूबसूरती से फुटबॉल के मैदान में बरपा रहीं कहर, देखिये तस्वीरें

Ivana Knoll कौन हैं, जो अपनी खूबसूरती से फुटबॉल के मैदान में बरपा रहीं कहर, देखिये तस्वीरें

Ivana Knoll: खूबसूरत हसीना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर मैच के दौरान अपनी खूबसूरती की झलक दिखाई और क्रोएशिया के पहले गोल के बाद जश्न का वीडियो पोस्ट किया.

By: JP Yadav | Published: June 19, 2026 1:35:40 PM IST

Ivana Knoll कौन हैं, जो अपनी खूबसूरती से फुटबॉल के मैदान में बरपा रहीं कहर, देखिये तस्वीरें
Ivana Knoll कौन हैं, जो अपनी खूबसूरती से फुटबॉल के मैदान में बरपा रहीं कहर, देखिये तस्वीरें


Ivana Knoll: कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) में संयुक्त रूप  से खेले जा रहे फीफा वर्ल्ड कप 2026 (FIFA WORLD CUP 2026) का जुनून फुटबॉल प्रेमियों में देखने को मिल रहा है. शुरुआत मुकाबलों के साथ ही फुटबॉल के इस महाकुंभ में रोमांच बढ़ गया है.  आलम यह है कि रोजाना ही मुकाबलों में रोमांच देखने को मिल रहा है. इस बीच वर्ल्ड कप की सबसे चर्चित फैन्स में से एक ने बुधवार (17 जून, 2026) की रात को अचानक सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, जब वह अपने देश के पहले मैच में बहुत कम कपड़े पहने हुए पहुंचीं. बावजूद इसके वह बेहद खूबसूरत और आकर्षक लग रही थीं.

क्या है खूबसूरत युवती का नाम?

बुधवार (17 जून, 2026) को मॉडल और इन्फ्लुएंसर इवाना नोल (Model and influencer Ivana Knoll) फुटबॉल मुकाबले के दौरान नजर आईं. वह पिछले कुछ सालों के दौरान क्रोएशिया के मैचों में अपनी मौजूदगी के लिए मशहूर हो गई हैं. डलास में हुए इंग्लैंड के खिलाफ मैच के दौरान वह एक बार फिर चर्चा का केंद्र बनीं. वह दर्शक दीर्घा में बैठीं तो वह अपनी ड्रेस और लुक की वजह से लोगों के लिए चर्चा में आ गईं. इस दौरान वह बेहद खूबसूरत नजर आईं. 

You Might Be Interested In

अपनी टीम की हार के बाद भी नजर आईं खुशी

वह अपने पसंदीदा देश क्रोएशिया के सपोर्ट में मैदान में आईं थी. क्रोएशिया को इंग्लैंड से 4-2 से हार का सामना करना पड़ा. वह अपनी पसंदीदा टीम के हार के बाद भी अच्छे मूड में नजर आईं. यहां तक कि मॉडल और इन्फ्लुएंसर इवाना ने कैमरों के सामने मुस्कुराते हुए और अपने हाथों से दिल का आकार बनाते हुए पोज़ दिया.

मैकलारेन मैकेनिक भी हुआ हैरान

यहां पर बता दें कि कुछ सप्ताह पहले पहले मियामी में फॉर्मूला 1 पैडॉक में नजर आने के बाद नोल अमेरिका में वायरल हो गई थीं. वहीं, सोशल मीडिया में एक मजेदार क्लिप में कैमरा ऑपरेटर का ध्यान कुछ पल के लिए भटक गया जब उन्होंने ऑन-स्क्रीन प्रेजेंटर्स के बजाय नोल को फ़ॉलो किया. उनके गुजरते समय एक मैकलारेन मैकेनिक भी हैरान नजर आया.

इसी कड़ी में बुधवार (17 जून, 2026) को रात के दौरान वर्ल्ड कप मैच में सोशल मीडिया पर फ़ैन्स का रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही था, क्योंकि डलास की गर्मी में उन्होंने अपने ऊपर पहने कपड़ों को हटाकर एक शीयर कोर्सेट टॉप और डेनिम शॉर्ट्स पहने थे. 

ड्रेस को लेकर 4 साल पहले हुई थी आलोचना

 मैच के बाद मॉडल और इन्फ्लुएंसर इवाना ने डलास के एक लोकल बार में DJ का काम किया, क्योंकि 2018 वर्ल्ड कप में अपनी शुरुआती लोकप्रियता के बाद से उनकी फेम लगातार बढ़ रही है. माना जाता है कि नोल अब मियामी में रहती हैं, जहां वे इस खेल की ‘सबसे सेक्सी फ़ैन’ के तौर पर मशहूर हो गई हैं. इससे पहले वर्ष 2022 में कतर जैसे बहुत रूढ़िवादी देश में छोटे और खुले कपड़े पहनने के लिए उनकी काफी आलोचना हुई थी.

यह भी पढ़ें:  क्या सच में मजाक उड़ाने वाले आर्टिस्ट की पुतिन की करवाई हत्या? डोनाल्ड ने लगाया रूसी राष्ट्रपति पर गंभीर आरोप

Tags: FIFA World Cup 2026
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

किन्नौरी गर्ल अदिति नेगी ने द्रौपदी प्रथा को लेकर क्या...

June 18, 2026

ज्यादा गर्म पानी पीने के नुकसान

June 18, 2026

हेल्दी रहने के लिए कौन से फल खाएं?

June 18, 2026

कुर्सी पर ज्यादा देर बैठने से हो सकते हैं ये...

June 18, 2026

इन टीवी एक्ट्रेस से कास्टिंग काउच की गंदी डिमांड

June 18, 2026

भारत के लिए सबसे तेज ODI शतक लगाने वाले कप्तान,...

June 18, 2026
Ivana Knoll कौन हैं, जो अपनी खूबसूरती से फुटबॉल के मैदान में बरपा रहीं कहर, देखिये तस्वीरें

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Ivana Knoll कौन हैं, जो अपनी खूबसूरती से फुटबॉल के मैदान में बरपा रहीं कहर, देखिये तस्वीरें
Ivana Knoll कौन हैं, जो अपनी खूबसूरती से फुटबॉल के मैदान में बरपा रहीं कहर, देखिये तस्वीरें
Ivana Knoll कौन हैं, जो अपनी खूबसूरती से फुटबॉल के मैदान में बरपा रहीं कहर, देखिये तस्वीरें
Ivana Knoll कौन हैं, जो अपनी खूबसूरती से फुटबॉल के मैदान में बरपा रहीं कहर, देखिये तस्वीरें