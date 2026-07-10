Train Viral Video: चलती नहीं, खड़ी ट्रेन की छत पर चढ़ा युवक; पहले हुआ जोरदार ब्लास्ट फिर हाईटेंशन तार से झुलसा

Mangla Express Viral Video: मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के इटारसी रेलवे जंक्शन पर गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया. आउटर सिग्नल पर खड़ी मंगला एक्सप्रेस की छत पर चढ़ा एक युवक हाईटेंशन बिजली की तार (ओएचई लाइन) की चपेट में आ गया. करंट लगते ही जोरदार धमाका हुआ और युवक ट्रेन की छत से नीचे गिर पड़ा. इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. घायल युवक की पहचान 28 वर्षीय धन बहादुर के रूप में हुई है. वह नेपाल का रहने वाला है. मजदूरी करने के लिए वह अपनी पत्नी नेहा और दो छोटे बच्चों के साथ गोवा जा रहा था.

मंगला एक्सप्रेस इटारसी स्टेशन पर बड़ा हादसा

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, मंगला एक्सप्रेस इटारसी स्टेशन से आगे सी-केबिन के पास आउटर सिग्नल पर खड़ी थी. तभी धन बहादुर अचानक ट्रेन की छत पर चढ़ गया. नीचे मौजूद यात्री और रेलवे कर्मचारी उसे लगातार नीचे उतरने के लिए आवाज लगाते रहे, लेकिन वह नहीं रुका. कुछ ही पल बाद उसका हाथ हाईटेंशन बिजली की तार के पास पहुंच गया. इसके बाद तेज धमाका हुआ, करंट लगा और वह ट्रेन की छत से नीचे गिर पड़ा.

रेलवे पुलिस ने दी जानकारी

हादसे के तुरंत बाद रेलवे पुलिस, रेलवे कर्मचारियों और आसपास मौजूद लोगों ने घायल युवक को इटारसी के सरकारी अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद बताया कि युवक 70 प्रतिशत से ज्यादा झुलस गया है. उसकी हालत गंभीर होने के कारण उसे बेहतर इलाज के लिए नर्मदापुरम जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया.

मामले की जांच पर रही रेलवे पुलिस

घायल युवक की पत्नी नेहा ने बताया कि दिल्ली से यात्रा शुरू करने के बाद से ही उसके पति का व्यवहार बदला हुआ था. वह लगातार अजीब और समझ से बाहर की बातें कर रहा था. परिवार शिमला से दिल्ली पहुंचा था और वहां से गोवा के लिए ट्रेन में सवार हुआ था. इटारसी के पास अचानक वह ट्रेन की छत पर चढ़ गया और कुछ ही देर बाद यह दर्दनाक हादसा हो गया. फिलहाल रेलवे पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि युवक ट्रेन की छत पर क्यों चढ़ा.

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