Home > वायरल > Train Viral Video: चलती नहीं, खड़ी ट्रेन की छत पर चढ़ा युवक; पहले हुआ जोरदार ब्लास्ट फिर हाईटेंशन तार से झुलसा

Train Viral Video: चलती नहीं, खड़ी ट्रेन की छत पर चढ़ा युवक; पहले हुआ जोरदार ब्लास्ट फिर हाईटेंशन तार से झुलसा

Mangla Express Viral Video: इटारसी जंक्शन पर खड़ी मंगला एक्सप्रेस की छत पर एक युवक चढ़ गया. उसे देखकर यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों में हड़कंप मच गया. लोग नीचे उतरने की अपील करते रहे, वहीं भारी भीड़ जुट गई.

By: Preeti Rajput | Published: July 10, 2026 4:15:14 PM IST

इटारसी जंक्शन पर खड़ी मंगला एक्सप्रेस की छत पर एक युवक चढ़ गया.
इटारसी जंक्शन पर खड़ी मंगला एक्सप्रेस की छत पर एक युवक चढ़ गया.


Mangla Express Viral Video: मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के इटारसी रेलवे जंक्शन पर गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया. आउटर सिग्नल पर खड़ी मंगला एक्सप्रेस की छत पर चढ़ा एक युवक हाईटेंशन बिजली की तार (ओएचई लाइन) की चपेट में आ गया. करंट लगते ही जोरदार धमाका हुआ और युवक ट्रेन की छत से नीचे गिर पड़ा. इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. घायल युवक की पहचान 28 वर्षीय धन बहादुर के रूप में हुई है. वह नेपाल का रहने वाला है. मजदूरी करने के लिए वह अपनी पत्नी नेहा और दो छोटे बच्चों के साथ गोवा जा रहा था.

मंगला एक्सप्रेस इटारसी स्टेशन पर बड़ा हादसा 

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, मंगला एक्सप्रेस इटारसी स्टेशन से आगे सी-केबिन के पास आउटर सिग्नल पर खड़ी थी. तभी धन बहादुर अचानक ट्रेन की छत पर चढ़ गया. नीचे मौजूद यात्री और रेलवे कर्मचारी उसे लगातार नीचे उतरने के लिए आवाज लगाते रहे, लेकिन वह नहीं रुका. कुछ ही पल बाद उसका हाथ हाईटेंशन बिजली की तार के पास पहुंच गया. इसके बाद तेज धमाका हुआ, करंट लगा और वह ट्रेन की छत से नीचे गिर पड़ा.

You Might Be Interested In

रेलवे पुलिस ने दी जानकारी 

हादसे के तुरंत बाद रेलवे पुलिस, रेलवे कर्मचारियों और आसपास मौजूद लोगों ने घायल युवक को इटारसी के सरकारी अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद बताया कि युवक 70 प्रतिशत से ज्यादा झुलस गया है. उसकी हालत गंभीर होने के कारण उसे बेहतर इलाज के लिए नर्मदापुरम जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया.

मामले की जांच पर रही रेलवे पुलिस 

घायल युवक की पत्नी नेहा ने बताया कि दिल्ली से यात्रा शुरू करने के बाद से ही उसके पति का व्यवहार बदला हुआ था. वह लगातार अजीब और समझ से बाहर की बातें कर रहा था. परिवार शिमला से दिल्ली पहुंचा था और वहां से गोवा के लिए ट्रेन में सवार हुआ था. इटारसी के पास अचानक वह ट्रेन की छत पर चढ़ गया और कुछ ही देर बाद यह दर्दनाक हादसा हो गया. फिलहाल रेलवे पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि युवक ट्रेन की छत पर क्यों चढ़ा.

ये भी पढें: महाराष्ट्र में बुरा फंसा चोर! चोरी करने चढ़ा, बीच में ही फंसा! लोगों ने बचाकर खिलाया खाना और फिर…

Bihar: मुजफ्फरपुर में अपनी सहेली से शादी के लिए टावर पर चढ़ी लड़की, फिर वीडियो बनाकर कही ऐसी बात; हुआ वायरल

Tags: Itarsi Junction AccidentMangala Express Train OHE LineYouth Electrocuted On Train Top
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

फैट कट करने के लिए कौन से फल खाने चाहिए?

July 9, 2026

अजीनोमोटो खाने के नुकसान

July 9, 2026

श्रेयस अय्यर को छोड़िए… इन कप्तानों ने हारे सबसे ज्यादा...

July 9, 2026

बारिश के मौसम में भूलकर भी न खाएं ये चीजें

July 9, 2026

जान्हवी ने हाथों में रचाई ‘शिखु’ के नाम की मेहंदी

July 9, 2026

राघव जुयाल की 6 फिल्में और सीरीज, एक कर देगी...

July 9, 2026
Train Viral Video: चलती नहीं, खड़ी ट्रेन की छत पर चढ़ा युवक; पहले हुआ जोरदार ब्लास्ट फिर हाईटेंशन तार से झुलसा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Train Viral Video: चलती नहीं, खड़ी ट्रेन की छत पर चढ़ा युवक; पहले हुआ जोरदार ब्लास्ट फिर हाईटेंशन तार से झुलसा
Train Viral Video: चलती नहीं, खड़ी ट्रेन की छत पर चढ़ा युवक; पहले हुआ जोरदार ब्लास्ट फिर हाईटेंशन तार से झुलसा
Train Viral Video: चलती नहीं, खड़ी ट्रेन की छत पर चढ़ा युवक; पहले हुआ जोरदार ब्लास्ट फिर हाईटेंशन तार से झुलसा
Train Viral Video: चलती नहीं, खड़ी ट्रेन की छत पर चढ़ा युवक; पहले हुआ जोरदार ब्लास्ट फिर हाईटेंशन तार से झुलसा