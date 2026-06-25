Italy Viral Video: भारत के लिए बार-बार अपमानभरे शब्द बोलता रहा बांग्लादेशी वेटर, देसी लड़कियों ने सरेआम सिखाया ऐसा सबक, लोग देने लगे सलामी!

सोशल मीडिया पर इटली के पीसा का एक शर्मनाक वीडियो वायरल हो रहा है जिसने इंडियन टूरिस्ट की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. यह घटना एक ओपन रेस्टोरेंस की बताई जा रही हैं जहां भारतीय मूल की दो महिला इन्फ्लूएंसर वेटर से बिल की मांग करती हैं जबकि बांग्लादेशी मूल का वेटर महिलाओं के साथ अभद्रता से पेश आता है. वायरल वीडियो में बांग्लादेशी मूल का वेटर भारत और भारतीय महिलाओं पर अपमानजनक टिप्पणी कर रहा है. महिलाओं के बार-बार विरोध करने पर भी वेटर नहीं माना इसलिए महिलाओं ने पुलिस से शिकायत की और पुलिस ने जो कदम उठाया, वो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.

क्या है पूरा मामला?

दो भारतीय महिलाएं इटली की राजधानी रोम के एक रेस्तरां में गईं. वहां का वेटर एक बांग्लादेशी अवैध अप्रवासी था. उसने महिलाओं के सामने भारत और भारतीयों को अपशब्द कहना शुरू कर दिया. महिलाओं ने घटना का वीडियो बना लिया और उसे माफी मांगने पर मजबूर कर दिया. वायरल वीडियो इंडियन इन्फ्लूएंसर खुशी दुबे ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है जिसके कैप्शन में लिखा है कि इटली में हमारे साथ यही हुआ.

बार-बार अपशब्द कहता रहा वेटर

वायरल वीडियो में नजर आ रहे बांग्लादेशी मूल के वेटर का नाम हुसैन बताया जा रहा है. हालांकि वीडियो के पीछे का विवाद अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है लेकिन वीडियो में हुसैन को भारत-विरोधी नारे लगाते देखा जा सकता है. वो महिलाओं के ग्रुप से कहता है कि ‘दफा हो जाओ तुम, पुलिस को बुलाओ, मैं यहाँ से जा रहा हूं’, वेटर के बर्ताव पर महिलाएं भड़क जाती हैं. वो कहती है कि आप अपनी भाषा पर लगाम रखिए. हम सबसे पहले महिलाएं हैं ठीक है.

महिलाओं ने लगाई क्लास

थोड़ी देर में ही दोनों पक्षों के बीच बहस तेज हो जाती है. वेटर कहता है कि हर कोई इस देश को गलत तरीके से ले रहा है. तुम भी गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हो. तुम फकिंग इंडिया से हो. महिलाएं भड़कते हुए कहते हैं कि मिस्टर हुसैन आप इज्जत से बात कीजिए. आपको पता होना चाहिए कि एक महिला की इज्जत कैसे की जाती है.

पुलिस वालों ने की कार्रवाई

दोनों महिलाएं देरी किए बिना स्थानीय पुलिस से शिकायत करती हैं और पूरे मामले की जानकारी देती हैं. जैसे ही पुलिस वेटर हुसैन से माफी मांगते को कहती है वो बेहतर ढंग से बात करने लगता है. जब वेटर दिखावा करने लगा तो पुलिस ने आदेश दिया कि अपनी गतली के लिए महिलाओं से माफी मांगिए. वेटर कहता है कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, भारत का अपमान करने के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं. इस दौरान वेटर बार-बार बातचीत को टालने और माफी से बचने की कोशिश करता रहे.

Two Indian women went to a restaurant in Rome, the capital of Italy. The waiter there was a Bangladeshi illegal immigrant. He started verbally abusing India and Indians in front of the women. The women recorded a video of the incident and ultimately forced him to apologize.… pic.twitter.com/FY75wpXmgj — Ranjana Singh 🇮🇳 (@RajputRanjanaa) June 24, 2026

भारतीयों का फूटा गुस्सा

वायरल वीडियो पर भारतीयों ने कड़ी नाराजगी जताई है. लोगों ने महिला को पुलिस में रिपोर्ट कराने की सालह दी. जबकि अन्य यूजर्स महिलाओं के जज्बे और हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि आपने जिस तरीके से उससे माफी मंगवाई, आपको सच्चे दिल से सलाम, आपको दोस्तों के ग्रुप पर हमें गर्व है. अन्य यूजर ने लिखा कि आप ऐसे रेस्त्रां में क्यों जाएंगे, क्यों हजारों रुपये खर्च करेंगे जहां आपके साथ अपमानजनक व्यवहरा किया जाता है. ऐसी जगहों पर पैसा खर्च करना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए.

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