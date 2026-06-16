कौन हैं अरमा कादरी? जिनके घर पहुंचे ईशान किशन, सालों पुराना है दोनों का रिश्ता, Video वायरल

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भारतीय क्रिकेटर ईशान किशन (Ishan Kishan) इन दिनों एक खास वीडियो की वजह से सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. इस वीडियो में वह क्रिकेट कोच समर कादरी के घर नजर आ रहे हैं. वीडियो में समर कादरी की पत्नी अरमा कादरी भी दिखाई देती हैं. इसके बाद से लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर अरमा कादरी कौन हैं और उनका क्रिकेट से क्या कनेक्शन है. आइए जानते हैं उनके बारे में.
अरमा कादरी सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती हैं. उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 1,500 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. वह अक्सर अपनी जिंदगी से जुड़े पल, परिवार की तस्वीरें और दोस्तों के साथ बिताए गए खास लम्हों को शेयर करती हैं. उनके पोस्ट को लोग पसंद भी करते हैं और उन पर अच्छी-खासी प्रतिक्रिया देखने को मिलती है. हाल ही में वायरल हुए वीडियो ने अरमा कादरी को चर्चा में ला दिया है.
ईशान किशन कोच के घर पहुंचे
वीडियो में ईशान किशन उनके घर पहुंचे थे. वहां का माहौल काफी अपनापन भरा नजर आया. बातचीत के दौरान अरमा ने ईशान किशन को उनके क्रिकेट करियर के लिए शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि ईशान आगे और तरक्की करें, लगातार मेहनत करें और भारतीय क्रिकेट में नई ऊंचाइयों को छुएं. फैंस को उनका यह अंदाज काफी पसंद आया. ईशान किशन और समर कादरी के बीच लंबे समय से अच्छे संबंध बताए जाते हैं. यही वजह है कि ईशान का उनके घर आना लोगों के लिए कोई बड़ी हैरानी की बात नहीं थी.
अरमा के बारे में जानना चाहते हैं फैंस
हालांकि वीडियो के वायरल होने के बाद क्रिकेट फैंस की नजर अरमा कादरी पर भी गई और लोग उनके बारे में जानकारी खोजने लगे. भले ही अरमा कादरी किसी फिल्म या खेल जगत की बड़ी सेलिब्रिटी नहीं हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी अच्छी पहचान है. ईशान किशन के साथ वायरल हुए इस वीडियो ने उनकी लोकप्रियता को और बढ़ा दिया है. बता दें कि अगर आप भी उन्हें फॉलो करना चाहते हैं तो उनकी इंस्टा आईडी https://www.instagram.com/armaxo_2/ है.