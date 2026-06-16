कौन हैं अरमा कादरी? जिनके घर पहुंचे ईशान किशन, सालों पुराना है दोनों का रिश्ता, Video वायरल

ईशान किशन कोच के घर पहुंचे

वीडियो में ईशान किशन उनके घर पहुंचे थे. वहां का माहौल काफी अपनापन भरा नजर आया. बातचीत के दौरान अरमा ने ईशान किशन को उनके क्रिकेट करियर के लिए शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि ईशान आगे और तरक्की करें, लगातार मेहनत करें और भारतीय क्रिकेट में नई ऊंचाइयों को छुएं. फैंस को उनका यह अंदाज काफी पसंद आया. ईशान किशन और समर कादरी के बीच लंबे समय से अच्छे संबंध बताए जाते हैं. यही वजह है कि ईशान का उनके घर आना लोगों के लिए कोई बड़ी हैरानी की बात नहीं थी.

अरमा के बारे में जानना चाहते हैं फैंस