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iPhone Langar: चंडीगढ़ और मोहाली में 22 सितंबर को लगेगा आईफोन का लंगर, मुफ्त दिए जाएंगे Apple के फोन, कौन हैं बांटने वाला?

iPhone Langar: चंडीगढ़ और मोहाली में 22 सितंबर को आईफोन का लंगर लगाया जाएगा. जहां 10-10 आईफोन बांटे जाएंगे. इसके बाद 22 सितंबर को ही 10 और शहरों की घोषणा हो जाएगी. जहां 5 अक्टूबर को 12 शहरों में आईफोन बांटे जाएंगे.

By: Sohail Rahman | Published: September 19, 2026 11:23:50 AM IST

चंडीगढ़ और मोहाली में लगेगा आईफोन का लंगर
चंडीगढ़ और मोहाली में लगेगा आईफोन का लंगर


iPhone Langar: Apple की लेटेस्ट iPhone 18 Pro सीरीज की बिक्री शुरू हो गई है. बहुत से लोग आईफोन खरीदने के लिए लंबे लाइनों में खड़े हो रहे हैं. लेकिन इसकी कीमत जानकर आम लोग ऐसा सपना तक नहीं देखते हैं. लेकिन आपको जानकर हैरान होगी कि एक शख्स ने दावा किया है कि वो 22 सितंबर को आईफोन का लंगर लगाएगा. पीटीआई को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि 22 सितंबर को चंडीगढ़ में सबके सामने आईफोन बांटने का काम लाइव शुरू होगा. उस शख्स का नाम राजा डी किंग बताया जा रहा है.

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि सभी मीडिया को बुलाया गया है. जिन्हें भी हम बुलाएंगे, उनका स्वागत है. जो लोग पहले यहां आ चुके हैं और जिन्होंने साथ दिया है, उन्हें भी बुलाया जाएगा.

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कहां बांटे जाएंगे आईफोन?

चंडीगढ़ और मोहाली के चुने हुए लोगों को सबके सामने लाइव iPhone बांटे जाएंगे. लकी लोगों के नाम सबके सामने निकाले जाएंगे और उन्हें iPhone मिलेंगे. कितने आईफोन देने हैं. इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मेरा एक दोस्त है, जिसका नाम मनी है. उन्हें 100 आईफोन 17 का ऑर्डर दे दिया है. इसके अलावा, सेक्टर 8 पर यूएनआई है, उन्हें 1000 आईफोन का ऑर्डर दिया गया है. जिसपर उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी नहीं हो सकता. इसके वक्त लगेगा. सोने के सिक्कों के लंगर लगे तो 3 हजार से ज्यादा लोग ग्रुप में थे. तब 484 लोगों को सोने के सिक्के दिए गए.



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ग्रुप में एक बार बोले जय माता दी

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि जितने भी लोग ग्रुप में हैं, उन्हें बस दिन में एक बार ‘जय माता दी’ लिखना होगा. आप भूल गए कोई बात नहीं, अगले दिन 2 बार ‘जय माता दी’ लिखें. चेक किया जाएगा कि जिन्होंने ‘जय माता दी’ लिखी है. उन्हें ही आईफोन मिलेगी. जिन्होंने ‘जय माता दी’ नहीं लिखी होगी, उन्हें नहीं मिलेगी.

थीड़े-थीड़े दिए जाएंगे आईफोन

जय माता दी के नामों पर धब्बा न लगे, इसलिए थीड़े-थीड़े आईफोन दिए जाएंगे. 22 सितंबर से इसकी शुरुआत हो रही है. चंडीगढ़ और मोहाली वालों को 10-10 आईफोन दिए जाएंगे. 22 सितंबर को ही हम 10 शहरों को और जोड़ लेंगे. उनको 12 से 13 दिनों का समय दिया जाएगा. 5 अक्टूबर को फिर से तारीख का एलान होगा कि अगले आईफोन का लंगर कब लगेगा.

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Tags: Viral News
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