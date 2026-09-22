iPhone 18 Pro Max को खौलती हुई चाय में डाला, 3 बाद तक उबाला, जब ऑन किया तो कांड... लाखों व्यूज बटोर चुकी है VIDEO!

iPhone 18 Pro Max Viral Video: सोशल मीडिया पर व्यूज और लाइक्स के लिए लोग अपनी गाढ़ी कमाई को इस तरह से बर्बाद करेंगे, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा. इन दिनों सोशल मीडिया पर iPhone 18 Pro Max छाया हुआ है. अब लोग एक स्पेशल तरीके से इसके फीचर्स की टेस्टिंग कर रहे हैं. इंटरनेट पर कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें आईफोन के बीचोंबीच अंगारों की बॉल रखी जा रही है ताकि इसकी बॉडी की मजबूती को टेस्ट किया जा सके. लेकिन एक और एक्सपेरिमेंट ने चाय और आईफोन लवर्स की नींद उड़ा रखी है.

ताजा मामला ऐपल के लेटेस्ट फ्लैगशिप आईफोन 18 प्रो मैक्स (iPhone 18 Pro Max) से जुड़ा है, जिस पर एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया गया है. दो कंटेंट क्रिएटर्स ने बरगंडी कलर के इस ब्रांड न्यू आईफोन की थर्मल प्रोटेक्शन और वॉटर रेजिस्टेंस चेक करने के नाम पर इसे सीधे खौलती हुई चाय की पतीली में डाल दिया. पूरे 3 मिनट तक फोन चाय में खौलता रहा. बाहर निकालकर सादे पानी से धोने के बाद जब फोन ऑन किया गया, तो रिजल्ट ने टेक लवर्स के होश उड़ा दिए. और यह साबित कर दिया है कि फोन वॉटर-प्रूफ होते हैं, पर उबलते लिक्विड या एक्सट्रीम हीट के आगे दम तोड़ देते हैं.

चाय की टपरी पर हुआ खतरनाक एक्सपेरिमेंट

सोशल मीडिया वाले दो लड़के एक रोडसाइड चाय की दुकान पर पहुंचे. उन्होंने नया आईफोन 18 प्रो मैक्स हाथ में लिया और बोले कि देखते हैं इसकी थर्मल प्रोटेक्शन कितनी धांसू है. बिना किसी डर या प्रोटेक्शन के उन्होंने इस लाख रुपए से ऊपर के लक्जरी फोन को सीधे खौलती हुई चाय के बर्तन में डुबो दिया. चाय उबलती रही और फोन उसी खौलता मसाला-चाय के समंदर में 3 मिनट तक गोता लगाता रहा.

3 मिनट बाद बाहर निकाल कर धोया सादा पानी से

पूरे 3 मिनट तक खौलने के बाद फोन को चाय से बाहर निकाला गया. चाय की गंदगी और पत्ती हटाने के लिए उसे नल के सादे पानी से धोया गया. शुरुआत में देखकर लग रहा था कि आईफोन की सॉलिड बिल्ड क्वालिटी और तगड़ी वॉटरप्रूफिंग इसे बचा लेगी. फोन बाहर से एकदम चकाचक और सेफ दिख रहा था, लेकिन अंदर क्या चल रहा था, उसका असली सच टेस्ट के दौरान सामने आया.

This is actually WILD… Bro literally dipped the brand new iPhone 18 Pro Max into boiling hot tea.💀 pic.twitter.com/M8FpA1WjFV — Bhuvan (@Bhuvan_RJ46) September 19, 2026

कैमरा लेंस में जमा हुआ फॉग और मॉइस्चर

जैसे ही फोन ऑन किया गया, डिस्प्ले और कैमरा चालू हो गए. पर असली खेल कैमरे के भीतर हुआ. खौलती चाय की एक्सट्रीम हीट और ह्यूमिडिटी लेंस की सीलिंग को चीरकर अंदर घुस गई. कैमरा लेंस पर फॉग और मॉइस्चर की धुंध छा गई. यह एक्सपेरिमेंट साफ बता देता है कि आईफोन पानी के छींटे या नॉर्मल गहराई झेल सकता है, पर खौलते लिक्विड या आग जैसी गर्मी में उसकी भी बैंड बज जाती है.

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