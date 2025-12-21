मॉर्निंग प्रेयर के दौरान मासूम का क्यूट अंदाज! Video पर यूजर्स हुए फिदा

Viral Video: स्कूल के वीडियो अक्सर वायरल हो जाते है. कभी-कभी बच्चे अपने टीचर के साथ मज़ेदार बातें करते दिखते है. और कभी-कभी वे एक-दूसरे की शिकायत करके अपने टीचर को परेशान करते है. लेकिन सभी बच्चे शरारती नहीं होते. क्लास टीचर के कई वीडियो वायरल होते है जिनमें उनके छोटे स्टूडेंट्स द्वारा दिए गए गिफ्ट दिखाए जाते है. इन वीडियो में बच्चे अपनी ही दुनिया में खोए रहते है. उन्हें बाकी किसी चीज की परवाह नहीं होती है. ऐसे ही एक मासूम बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह प्रार्थना के दौरान पूरी तरह से अपनी ही दुनिया में खोया हुआ दिख रहा है, जैसे वह पूरी तरह से प्रार्थना में डूबा हुआ हो. आइए वीडियो देखते है.

प्रार्थना के दौरान डांस करता स्टूडेंट

यह वीडियो एक स्कूल के मैदान का है जहां सुबह की प्रार्थना हो रही है. इस दौरान सभी बच्चे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे है. तभी कैमरा सामने खड़े एक छोटे स्टूडेंट पर फोकस करता है. वीडियो में बच्चा पूरी तरह से अपनी ही दुनिया में खोया हुआ दिख रहा है. ऐसा लगता है कि उसे बिल्कुल भी पता नहीं है कि कोई उसे देख रहा है. जहां बाकी सभी बच्चे हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रहे है, वही यह मासूम बच्चा आंखें बंद करके और हाथ जोड़कर झूम रहा है. ऐसा लग रहा है जैसे वह किसी गाने पर डांस कर रहा हो.

वीडियो किसने शेयर किया?

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @akshit_balewa हैंडल से शेयर किया गया था, और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इसे 12 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके है. इतना ही नही वीडियो को 1.2 मिलियन लाइक्स भी मिले है. सभी को बच्चे का चुलबुला अंदाज बहुत पसंद आ रहा है. यूजर्स इस वीडियो को खूब शेयर कर रहे है.

वीडियो देखने के बाद यूजर्स ने क्या कहा?

वीडियो देखने के बाद यूज़र्स कमेंट सेक्शन में मज़ेदार कमेंट्स कर रहे है. एक यूजर ने लिखा ‘आज वह अपने टिफिन में मैगी लाया है.’ एक और यूजर ने लिखा, ‘वह सच में प्रार्थना का मज़ा ले रहा है.’ एक तीसरे यूजर ने लिखा, .’भगवान उसके टीचर को हिम्मत दे.’