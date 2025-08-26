व्लॉगर जैस्मिन जाफर ने मंदिर के तालाब में धोए पैर, VIDEO वायरल होते ही मचा बवाल, मंदिर का होगा शुद्धिकरण

Influencer Jasmin Jaffar: फैशन इन्फ्लुएंसर जैस्मीन जाफर केरल के त्रिशूर स्थित गुरुवायुर श्री कृष्ण मंदिर पहुंची थीं जिसपर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल उन्होंने मंदिर के तालाब में अपने पैर धोते हुए एक वीडियो बनाया, जिसे उन्होंने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया। अपनी इसी हरकत के बाद वह विवादों में घिर गईं। कुछ लोगों ने उनकी आलोचना की। मंदिर प्रशासन ने भी उनके वीडियो बनाने का विरोध किया।

मंदिर प्रशासन ने जैस्मीन के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। गुरुवायुर देवास्वोम ने कहा कि बिग बॉस मलयालम सीजन 6 की पूर्व प्रतियोगी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जैस्मीन जाफर ने मंदिर की परंपराओं का उल्लंघन किया है और इससे तालाब अपवित्र हुआ है। इसके बाद जब मामले पर विवाद बढ़ा तो जैस्मीन ने माफी मांगी और अपने सोशल मीडिया से वीडियो हटा दिए।

मंदिर के शुद्धिकरण का फैसला

देवस्वोम प्रशासक ओबी अरुण कुमार ने कहा कि यह एक पवित्र तालाब है। जहाँ मंदिर में आरट्टू जैसे अनुष्ठान किए जाते हैं। देवास्वोम की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि वीडियो ऐसी जगह पर शूट किया गया था जहाँ उच्च न्यायालय ने वीडियो रिकॉर्डिंग पर प्रतिबंध लगा रखा है। अब, इस घटना के बाद, मंदिर प्रशासन ने मंदिर को शुद्ध करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक दर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। शुद्धिकरण अनुष्ठान पूरा होने के बाद ही भक्तों को प्रवेश दिया जाएगा।

छह दिनों तक दोहराई जाएगी पूजा

अधिकारियों ने बताया कि अनुष्ठान छह दिनों तक दोहराया जाएगा, जिसमें 18 पूजाएँ और 18 शैलियाँ शामिल होंगी। भक्तों से कुछ समय के लिए लगाए गए प्रतिबंधों का पालन करने की अपील की गई है। बता दें कि जैस्मीन ने यह वीडियो सोशल मीडिया से डिलीट कर दिया है और क्षमा मांगते हुए कहा कि उन्हें प्रतिबंधों की जानकारी नहीं थी।

