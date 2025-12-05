Home > वायरल > कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी का Video वायरल, ताज आमेर में लेंगे सात फेरे; जानें कौन हैं उनकी दुल्हन

Indresh Upadhyay Marriage: मशहूर कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी का पहला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय जयपुर के ताज आमेर में शिप्रा शर्मा के साथ शादी करने जा रहे हैं.

By: Prachi Tandon | Last Updated: December 5, 2025 3:17:01 PM IST

Indresh Upadhyay Wedding Video: कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय के अक्सर ही सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते रहते हैं. वायरल वीडियो में इंद्रेश उपाध्याय धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लेते और श्रीमद्भागवत कथा पढ़ते नजर आते हैं. लेकिन, आज इंद्रेश अपनी किसी कथा के लिए नहीं, बल्कि निजी जीवन के लिए सुर्खियों का हिस्सा बने हुए हैं. जी हां, कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय आज यानी 5 दिसंबर 2025 शुक्रवार को विवाद के बंधन में बंधने जा रहे हैं. वह जयपुर के दिल्ली रोड स्थित होटल ताज आमेर में शिप्रा शर्मा से शादी कर रहे हैं. कथावाचक की शादी में कई दिग्गज हस्तियों के शामिल होने की खबरें हैं, ऐसे में उनकी शादी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. 

इंद्रेश उपाध्याय के वैदिक विवाह का पहला वीडियो वायरल

कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा शर्मा के वैदिक विवाह की मेहंदी की रस्में गुरुवार को संपन्न हुई हैं. मेहंदी की रस्मों के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें कथावाचक मेहंदी लगवाते नजर आ रहे हैं. इतना ही नहीं, एक वीडियो में उनकी दुल्हन की झलक भी देखने को मिल रही है. मेहंदी के वीडियो में देखा जा सकता है कि कथावाचक ने हरे रंग का कुर्ता पहना है, जिसपर गोल्डन वर्क हुआ है. साथ ही उन्होंने गले में गुलाबी रंग का पटका और माथे पर तिलक भी लगाया है.  

इंद्रेश उपाध्याय की शादी की सजावट का वीडियो वायरल 

कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी का मंडप किसी मंदिर की तरह सजाया गया है. मंडप और उसकी सजावट की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. वीडियो में देखा जा सकता है कि जमीन पर गुलाबी और हरे रंग का कारपेट बिछा है. वहीं, हरे और ऑफ व्हाइट रंग के बड़े पर्दों से आस-पास का एरिया कवर किया गया है. इसके अलावा फूलों और एंटीक टेब्ल्स का डेकोरेशन भी देखने को मिल रहा है. 

कौन हैं इंद्रेश उपाध्याय की पत्नी?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंद्रेश उपाध्याय की पत्नी का नाम शिप्रा शर्मा है. वह हरियाणा की रहने वाली हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो शिप्रा शर्मा के पिता हरियाणा पुलिस में डीएसपी रह चुके हैं. वहीं, उनका परिवार अब अमृतसर में रह रहा है.  

