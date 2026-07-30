हाथ-पैरों में पट्टी बांधकर निकाला ‘मनचलों का जुलूस’, जेल के गेट पर पहुंचे तो खुल गई पुलिस की पोल; अब होगी कार्रवाई!

मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस की कार्यशैली पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. घटना हीरानगर थाना क्षेत्र में सड़क पर हुए एक मामूली विवाद के बाद पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था. इसके बाद पुलिस ने इन आरोपियों को अनोखे और अजीब तरीके से इलाके में जुलूस निकालकर घुमाया. हैरानी की बात यह थी कि प्रदर्शन के दौरान इन तीनों आरोपियों के हाथों और पैरों पर सफेद पट्टियां बंधी हुई थीं, जिससे ऐसा लग रहा था कि वे गंभीर रूप से घायल हैं. लेकिन जैसे ही यह मामला अदालत और जेल तक पहुंचा, पूरा सच सामने आ गया. जेल गेट के बाहर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसमें आरोपी बिना किसी पट्टी के बिल्कुल स्वस्थ नजर आ रहे थे और उनकी वे पट्टियां जेल की दीवार के पास फेंकी हुई मिलीं. इस घटना के सामने आने के बाद इंदौर पुलिस पर रिश्वत लेकर नाटक करने के गंभीर आरोप लग रहे हैं, जिसके चलते एसीपी ने मामले की निष्पक्ष जांच के आदेश दे दिए हैं.

क्या है पूरा मामला?

घटना इंदौर के हीरानगर थाना इलाके की है. 23 जुलाई को एक कार और मोटरसाइकिल की टक्कर को लेकर दो पक्षों के बीच जोरदार विवाद हो गया था. पुलिस ने इस मामले में शोभित शक्यवार, निक्की अहिरवार, ओम उर्फ देवाय और एक अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था. रविवार को पुलिस ने तीन आरोपियों को दबोच लिया और उनका जुलूस निकाला. रौब दिखाने के लिए उनके हाथ-पैरों पर पट्टियां बांध दी गईं, ताकि वे घायल दिखें.

जेल गेट पर खुला राज

दिनभर का ड्रामा खत्म होने के बाद जब इन आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया और वहां से जेल भेजा जाने लगा, तो असली खेल उजागर हुआ. रात के समय सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आरोपी जेल गेट के बाहर बिना पट्टियों के खड़े नजर आ रहे थे और उनकी वे पट्टियां पास ही एक दीवार के किनारे पड़ी हुई थीं.

वाह रे इंदौर की नकली प्लास्टर वाली पुलिस…

इंदौर में दो अपराधियों को किसी संगीन जुर्म में पकड़ा गया. जनता की मांग थी कि इनकी पिटाई की जाए और पब्लिक जुलूस निकाला जाए.

पुलिस और अपराधियों के बीच 20,000 रुपए में सौदा तय हुआ. दोनों अपराधियों के हाथ में नकली प्लास्टर लगा कर लंगड़ाते… pic.twitter.com/M76BYZw7CN — Ruby Arun रूबी अरुण (@arunruby08) July 29, 2026

रिश्वत के आरोप और जांच के आदेश

इस वीडियो के वायरल होने के बाद शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया. लोगों और सोशल मीडिया पर यह आरोप लगने लगे कि पुलिसकर्मियों ने मिलीभगत और रिश्वत के चक्कर में आरोपियों के हाथ-पैरों पर केवल दिखावे के लिए पट्टियां बांधी थीं. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीपी रुबीना मिजवानी ने संज्ञान लिया है. उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो की गहनता से जांच की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें:- कौन हैं मोनिका शुक्ला? चलती बस के आगे चट्टान बन कर खड़ी हो गईं ‘लेडी सिंघम’; VIDEO ने इंटरनेट पर मचाई सनसनी!