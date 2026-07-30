Home > क्राइम > हाथ-पैरों में पट्टी बांधकर निकाला ‘मनचलों का जुलूस’, जेल के गेट पर पहुंचे तो खुल गई पुलिस की पोल; अब होगी कार्रवाई!

हाथ-पैरों में पट्टी बांधकर निकाला ‘मनचलों का जुलूस’, जेल के गेट पर पहुंचे तो खुल गई पुलिस की पोल; अब होगी कार्रवाई!

इस मामले में एक चौंकाने वाला मोड़ आया जब रविवार देर रात जेल परिसर के बाहर से एक वीडियो सामने आया, जिसमें संदिग्धों के अंगों पर कोई पट्टियां नहीं थीं. फेंकी हुई पट्टियां पास की दीवार के किनारे पड़ी दिखाई दे रही थीं.

By: Kajal Jain | Published: July 30, 2026 10:26:31 AM IST

हाथ-पैरों में पट्टी बांधकर निकाला 'मनचलों का जुलूस', जेल के गेट पर पहुंचे तो खुल गई पुलिस की पोल; अब होगी कार्रवाई!
हाथ-पैरों में पट्टी बांधकर निकाला 'मनचलों का जुलूस', जेल के गेट पर पहुंचे तो खुल गई पुलिस की पोल; अब होगी कार्रवाई!


मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस की कार्यशैली पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. घटना हीरानगर थाना क्षेत्र में सड़क पर हुए एक मामूली विवाद के बाद पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था. इसके बाद पुलिस ने इन आरोपियों को अनोखे और अजीब तरीके से इलाके में जुलूस निकालकर घुमाया. हैरानी की बात यह थी कि प्रदर्शन के दौरान इन तीनों आरोपियों के हाथों और पैरों पर सफेद पट्टियां बंधी हुई थीं, जिससे ऐसा लग रहा था कि वे गंभीर रूप से घायल हैं. लेकिन जैसे ही यह मामला अदालत और जेल तक पहुंचा, पूरा सच सामने आ गया. जेल गेट के बाहर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसमें आरोपी बिना किसी पट्टी के बिल्कुल स्वस्थ नजर आ रहे थे और उनकी वे पट्टियां जेल की दीवार के पास फेंकी हुई मिलीं. इस घटना के सामने आने के बाद इंदौर पुलिस पर रिश्वत लेकर नाटक करने के गंभीर आरोप लग रहे हैं, जिसके चलते एसीपी ने मामले की निष्पक्ष जांच के आदेश दे दिए हैं.

क्या है पूरा मामला?

घटना इंदौर के हीरानगर थाना इलाके की है. 23 जुलाई को एक कार और मोटरसाइकिल की टक्कर को लेकर दो पक्षों के बीच जोरदार विवाद हो गया था. पुलिस ने इस मामले में शोभित शक्यवार, निक्की अहिरवार, ओम उर्फ देवाय और एक अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था. रविवार को पुलिस ने तीन आरोपियों को दबोच लिया और उनका जुलूस निकाला. रौब दिखाने के लिए उनके हाथ-पैरों पर पट्टियां बांध दी गईं, ताकि वे घायल दिखें.

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जेल गेट पर खुला राज

दिनभर का ड्रामा खत्म होने के बाद जब इन आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया और वहां से जेल भेजा जाने लगा, तो असली खेल उजागर हुआ. रात के समय सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आरोपी जेल गेट के बाहर बिना पट्टियों के खड़े नजर आ रहे थे और उनकी वे पट्टियां पास ही एक दीवार के किनारे पड़ी हुई थीं.

रिश्वत के आरोप और जांच के आदेश

इस वीडियो के वायरल होने के बाद शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया. लोगों और सोशल मीडिया पर यह आरोप लगने लगे कि पुलिसकर्मियों ने मिलीभगत और रिश्वत के चक्कर में आरोपियों के हाथ-पैरों पर केवल दिखावे के लिए पट्टियां बांधी थीं. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीपी रुबीना मिजवानी ने संज्ञान लिया है. उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो की गहनता से जांच की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें:- कौन हैं मोनिका शुक्ला? चलती बस के आगे चट्टान बन कर खड़ी हो गईं ‘लेडी सिंघम’; VIDEO ने इंटरनेट पर मचाई सनसनी!

Tags: crime newsindore controversyindore newsMP Crime Newssocial media viral videoViral News
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