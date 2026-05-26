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IndiGo Flight Attendant Viral Video: आसमान में टूटा चश्मा…फिर एयर होस्टेस ने किया ऐसा काम, देखता रह गया यात्री; वीडियो हुआ वायरल

IndiGo Flight Attendant Viral Video: IndiGo की केबिन क्रू मेंबर माधवी चिगुरु का वीडियो वायरल हो रहा है. उन्होंने नेल ग्लू और डक्ट टेप से अकेले यात्री का टूटा चश्मा ठीक कर लोगों का दिल जीत लिया.

By: Preeti Rajput | Published: May 26, 2026 3:29:45 PM IST

IndiGo की केबिन क्रू मेंबर माधवी चिगुरु का वीडियो वायरल हो रहा है.
IndiGo की केबिन क्रू मेंबर माधवी चिगुरु का वीडियो वायरल हो रहा है.


IndiGo Flight Attendant Viral Video: सोशल मीडिया पर एक एयरलाइन क्रू मेंबर का वीडियो आग की तरह वायरल हो रहा है. इस वायरल वीडियो में वह क्रू मेंबर एक यात्री का टूटा हुआ चश्मा नेल ग्लू और डक्ट टेप के मदद से ठीक करती हुई नजर आ रही है. इस वीडियो ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया है. यह वीडियो IndiGo की केबिन क्रू मेंबर माधवी चिगुरु का है. उन्होंने उस व्यक्ति कि मदद तब कि जब उन्होंने देखा कि एक अकेला यात्री सफर कर रहा है और खाने-पीने में दिक्कतें हो रही है. 

क्रू मेंबर ने की यात्री की मदद 

हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बातचीत में उन्होंने बताया कि उन्हें उम्मीद नहीं थी उनकी ये छोटी सी मदद इस तरह वायरल हो जाएगी. ये नतीजा उनके दिल से सेवा करने वाली ट्रेनिंग के कारण हुआ है. उन्होंने अपनी इस नेकी को अपने माता-पिता को समर्पित किया, जिन्होंने उन्हें बचपन से ही प्लेन में सफर करने का सपना दिखाया. 

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उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने जब देखा कि एक यात्री खाने-पीने की कोशिश कर रहा है, वह अपने चश्में को ठीक से पकड नहीं पा रहा था. फिर वह उसके पास गईं और देखा की चश्मा पूरी तरह से टूट गया है. फिर उन्होंने अपने पास से नेल ग्लू और डक्ट टेप का इस्तेमाल करके चश्मे के फ्रेम को कुछ समय के लिए जोड दिया. जैसे ही चश्मा ठीक हुआ, यात्री की आंखें खुशी से चमक उठीं. 

क्रू मेंबर माधवी चिगुरु ने कहा कि वह अकेले सफर कर रहा था. इस पूरी यात्रा के दौरान मैंने और मेरी टीम ने उनका पूरा ख्याल रखा. उन्होंने समय उसने मुझे ढेर सारा आशीर्वाद भी दिया. उन्होंने बताया कि ये काम केवल दयालु स्वभाग के साथ-साथ  IndiGo में मिली ट्रेनिंग की वजह से भी किया. 

सोशल मीडिया पर यूजर्स का रिएक्शन

एक यूजर ने तारीफ करते हुए लिखा, “इस छोटे से प्रयास से यात्री फ्लाइट में सुरक्षित और आरामदायक महसूस करते हैं!! बहुत बढिया, लडकी.” एक और व्यक्ति ने कहा, “सिर्फ आपके काम की वजह से, अब से जब भी मैं फ्लाइट में सफर करूंगा, तो हर होस्टेस को ज्यादा इज्जत दूंगा.” चिगुरु ने जवाब दिया, “यार, इस कमेंट ने तो मेरा दिन ही बना दिया. बहुत-बहुत शुक्रिया.” 

Tags: IndiGoviral video
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