जिसे बता रहे थे पिशाच वो निकली चीन की भगवान…महीला ने Labubu Doll के साथ कर दिया ऐसा कांड, अब क्या भुगतना होगा अंजाम?

Labubu Doll Viral Video: एक भारतीय महिला का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वह वीडियो में लाबुबू डॉल की पूजा करती नजर आ रही है। महिला ने इस डरावनी डॉल को चीन का देवता करार दिया है।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 14, 2025 13:00:00 IST

Labubu Doll Viral Video: इन दिनों एक गुड़िया काफी सुर्खियों में है। इस नाम लाबुबू डॉल है। ये देखने में बेहद डरावनी और अजीब सी है। इसी कारण कुछ लोग इसे शैतानी गुड़िया तक कहते हैं। कुछ लोग तो इसे बच्चों के लिए खतरनाक भी मानते हैं। इस डॉल की कहानी प्राचीन राक्षस से जुड़ी हुई है। इस डॉल मई में ट्रेंड में आई थी। अनन्या पांडे से लेकर कई मशहूर स्टार्स ने इस डॉल को अपने बैग में लगाया था। 

चीन का भगवान निकली लाबुबू डॉल 

इस बीच लाबुबू डॉल से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक भारतीय महिला देवी-देवताओं के साथ उसकी पूजा करती नजर आ रही है। उसके मुताबिक, यह डॉल चीन की भगवान है। वायरल हो रहे वीडियो में एक महीला के हाथ में लाबुबू डॉल नजर आ रही है। वहीं पास में मौजूद एक लड़की उससे पूछती है कि ये कौन है? तो महीला सवाल का जवाब देते हुए कहती है कि- चीन के भगवान। फिर वह महीला डॉल को मंदिर के पास ले जाती है और उसकी पूजा करने लगती है। पास में बैठा आदमी उसके पैर तक छूता। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर सनसनी ला दी है।

वीडियो हुआ वायरल  

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @TyrantOppressor नाम से शेयर किया गया है। साथ ही इसके कैप्शन में लिखा- एक भारतीय लड़की ने अपनी मां को बताया कि लाबुबू एक चीनी देवता हैं। यह सुनते ही उसने लाबुबू की पूजा शुरू कर दी। इस वीडियो को 2.3 से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। इस वीडियो को लेकर लोग अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एस यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा- धर्मों की शुरूआत इसी तरह से होती है। कुछ लोग उसपर यकीन कर लेता है। फिर अचानक हम सभी 33,000 देवी-देवाताओं की पूजा करने लगते हैं। वहीं एक दूसरे यूजर ने वी़डियो पर कमेंट करते हुए लिखा- मूर्तिपूजक कर्मकांड का सहारा लेने एक छोटा सा भी मौका नहीं छोड़ते हैं। वहीं तीसरे यूदर ने कमेंट करते हुए लिखा- यही आखिरी मासूम पीढ़ी है।  

 

