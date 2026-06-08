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Indian Woman Viral Video: वियतनाम की सड़कों पर तौलिया पहनकर मचाया बवाल, भारतीय लड़की का VIDEO चर्चा में

Indian Woman Viral Video: सोशल मीडिया पर एक भारतीय महिला का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह वियतनाम के एक व्यस्त मार्केट एरिया में तौलिया लपेटकर डांस करती नजर आ रही है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 8, 2026 6:05:40 PM IST

भारतीय महिला का वायरल वीडियो
भारतीय महिला का वायरल वीडियो


Indian Woman Viral Video: सोशल मीडिया पर एक भारतीय महिला का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह वियतनाम के एक व्यस्त मार्केट एरिया में तौलिया लपेटकर डांस करती नजर आ रही है. वीडियो सामने आने के बाद लोगों के बीच इस हरकत को लेकर बहस छिड़ गई है. कुछ यूजर्स इसे निजी आजादी बता रहे हैं, जबकि कई लोग इसे विदेश में भारत की छवि से जोड़कर देख रहे हैं.
 
वायरल वीडियो में एक भारतीय महिला को वियतनाम के नाइट मार्केट में फिल्मी गाने पर डांस करते हुए देखा जा सकता है. महिला ने शरीर पर केवल सफेद तौलिया लपेट रखा था और वह भीड़ के बीच वीडियो शूट करवा रही थी. आसपास मौजूद लोग उसे देखकर हैरान नजर आए.

 वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

बताया जा रहा है कि वीडियो कुछ ही घंटों में अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया. क्लिप में महिला पूरे आत्मविश्वास के साथ डांस करती दिख रही है, जबकि कई लोग अपने मोबाइल फोन से उसका वीडियो रिकॉर्ड करते नजर आते हैं.वीडियो वायरल होने के बाद बड़ी संख्या में सोशल मीडिया यूजर्स ने महिला की आलोचना की. कई लोगों का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह की हरकतें न केवल स्थानीय संस्कृति का अनादर हैं, बल्कि इससे भारतीय पर्यटकों की छवि पर भी असर पड़ता है.

समर्थन में भी आए कुछ लोग

वहीं कुछ यूजर्स ने महिला का समर्थन करते हुए कहा कि हर व्यक्ति को अपनी पसंद के अनुसार जीवन जीने का अधिकार है. उनका कहना है कि किसी के पहनावे या व्यक्तिगत अभिव्यक्ति को लेकर कठोर टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए.इस घटना के बाद विदेशों में भारतीय पर्यटकों के व्यवहार को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कहा कि वायरल होने की होड़ में कुछ लोग सार्वजनिक मर्यादाओं को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसका असर पूरे देश की छवि पर पड़ सकता है.

 वीडियो की सत्यता और पहचान पर स्थिति स्पष्ट नहीं

फिलहाल महिला की पहचान को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. साथ ही यह भी स्पष्ट नहीं है कि वीडियो हाल का है या पुराना. स्थानीय प्रशासन या भारतीय दूतावास की ओर से भी इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

यहां देखें वीडियो

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Tags: Indian touristTowel Dance VideoVietnam Night MarketVietnam Viral Video
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