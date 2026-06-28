रेलवे कोच को बना दिया कूड़ादान! ट्रेन में मूंगफली खाकर सीट के नीचे हाथ धोती महिला का वीडियो वायरल, लोग बोले- देश को बदलना मुमकिन नहीं...

Indian Railways Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोज का एक बड़ा हिस्सा इंडियन रेलवे से जुड़ा होता है जिसमें लोगों के स्टंट, लापरवाही, फ्रॉड या नियमों को तोड़ने के नजारे होते हैं. ऐसा ही एक वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिसमें इंडियन रेलवे के यात्री कोच में सफर कर रही एक महिला को मूंगफली के छिलके सीट के नीचे फेंकते और सीट के नीचे पानी से हाथ साफ करते देखा जा रहा है. जैसे ही वीडियो अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर फैल रही है, लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या यात्रियों की जिम्मेदारी सिर्फ ट्रेन में सफर करने तक की है, क्या यात्रियों को रेलवे की स्वच्छता की चिंता नहीं करनी चाहिए?

यात्री कोच को बना दिया कूड़ादान

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो को वहां बैठे एक यात्री ने ही रिकॉर्ड किया है जिसमें एक महिला ट्रेन के गेट के पास वाली सीट पर बैठी है और मूंगफली खाते-खाते छिलकों को कोच के फ्लोर पर फेंकती जा रही है. कुछ ही देर में उसी महिला को पानी की बोतल से कोच के फर्श पर पड़े छिलकों के ऊपर हाथ धोते देखा गया. प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि महिला ने पूरी रात फोन पर तेज आवाज में वीडियो भी देखे जिससे दूसरे यात्रियों को काफी परेशानी हुई.

5 घंटे तक जारी रहा गंदगी फैलाने का सिलसिला

वीडियो को रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति ने बताया कि महिला का यह व्यवहार पूरी पांच घंटे की यात्रा के दौरान जारी रहे. व्यक्ति ने वीडियो के कैप्शन में लिखा कि वो महिला यात्री से वहां बढ़ती गंदगी को लेकर बहस करने का भी मन बना लिया था. मैं उसे शिष्टाचार का पाठ पढ़ाना चाहता था, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया क्योंकि किसी अजनबी को नैतिकता सिखाने से ज़्यादा ज़रूरी है अपना सुरक्षित घर पहुंचना. मेरा भी परिवार है, गोल्स हैं, फ्यूचर प्लान्स हैं. आपको प्रेक्टिल होना पड़ेगा. आप पूरे देश को नहीं बदल सकते. अगर आप इन लोगों से भिड़ेंगे तो वो न तो सीखेंगे और न ही अपनी गलती मानेंगे. लेकिन वो झगड़ा जरूर करेंगे और यह हिंसक भी हो सकता है.

लोगों ने जमकर लगाई लताड़

इस पूरे घटनाक्रम की वीडियो को फेसबुक से लेकर इंस्टाग्राम और X (पहले ट्विटर) पर शेयर किया जा रहा है. यूजर्स रोजाना ऐसे कई मामलों की शिकायत कर रहे हैं और तर्क दे रहे हैं कि गंदी ट्रेनों के लिए हमेशा रेलवे अधिकारी या कर्मचारी जिम्मेदार नहीं होते. लोगों ने यह बात भी मानी कि हर एक व्यक्ति को समझा नहीं सकते क्योंकि लोग बहस को गलत ले जाते हैं और कई बार दुश्मनी तक बांद लेते हैं जिसके परिणाम जान की बाजी लगाकर अदा करने पड़ सकते हैं.

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