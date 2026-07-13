चलती ट्रेन में रुद्राभिषेक, मंत्रोच्चार से गूंज उठा कोच... ₹3 लाख की स्पेशल बुकिंग; सोशल मीडिया पर मचे बवाल के बीच रेलवे का चौंकाने वाला खुलासा!

सोशल मीडिया पर आए दिन अजीबोंगरीब घटनाओं की वीडियो वायरल हो जाती है. कुछ कंटेंट यूजर्स को मोटिवेशन देते हैं जबकि कुछ अच्छे कंटेंट कॉन्ट्रोवर्सी का भी शिकार हो जाते हैं. इन दिनों इंडियन रेलवे का एक ऐसा ही वीडियो तेजी से ट्रेंड कर रहा है जिस पर लोग सवाल उठाने लगे हैं. दरअसल वायरल वीडियो में ट्रेन का एक कोच लग्जरी कोच नजर आ रहा है जिसमें कुछ लोगों को रुद्राभिषेक पूजा-अनुष्ठान करते देख सकते हैं. वीडियो देख नेटिजन्स अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि किया चलती ट्रेन में पूजा-पाठ करना अलाउड है क्या? हालांकि वीडियो पर नॉर्दन रेलवे का रिप्लाई सामने आया है.

वो नॉर्मल पैसेंजर कोच नहीं था

वायरल वीडियो को लेकर नॉर्दन रेलवे का रिप्लाई कौतूहल का विषय बन गया है. अपने ऑफिशियल x हैंडल पर उत्तरी रेलवे ने बताया कि यह कोई नॉर्मल पैसेंजर कोच नहीं था. एक प्राइवेट सेरेमनी के लिए बुक किए गए सैलून कोच का वीडियो है जिसे आईआरसीटीसी के कमर्शियल बुकिंग के माध्यम से बुक किया जाता है. सालून कार की बुकिंग 08.07.26 को हुई थी जिसके लिए पार्टी ने एडवांस में 3,08,580 रुपये का पेमेंट किया था. यह सैलून कार 10.07.2026 को नई दिल्ली (NDLS) से मुंबई (BDTS) तक की वन साइड जर्नी के लिए ट्रेन नंबर 12926 पश्चिम एक्सप्रेस में जोड़ा जाना था.

नॉर्दन रेलवे ने जारी किया नोटिफिकेशन

नॉर्दर्न रेलवे ने ऑपरेशनल संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए 10.07.2026 को सैलून के कमर्शियल संचालन का नोटिफिकेशन जारी किया था. यात्रियों की समय-पाबंदी, सुरक्षा, संरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने की मुख्य भूमिका और ज़िम्मेदारी बिना किसी समझौते के रेलवे की होती है. रुद्राभिषेक करते हुए दिख रहे पुजारी, पार्टी द्वारा बुक की गई सैलून कार में ही यह रस्म निभा रहे हैं.ऑनलाइन चल रही बहस का जवाब देते हुए, रेलवे अधिकारियों ने साफ किया कि यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा और सामान्य ट्रेन संचालन से कभी समझौता नहीं किया गया.विभाग ने यह भी कहा कि समारोह के दौरान कोई घायल नहीं हुआ.

Hello @AshwiniVaishnaw, was this approved by @RailMinIndia? If so, What is the procedure? pic.twitter.com/9VUJP53lJQ — Mohammed Zubair (@zoo_bear) July 12, 2026

सैलून कोच की खासियत

नॉर्मल पैसेंजर कोच के विपरीत रेलवे का एक स्पेशल कोच स्पेशल यूज के लिए बनाया जाता है जिसमें ज्यादा प्राइवेसी और आराम मिलता है. इन कोच में वातानुकूलित शयनकक्ष, सिटिंग एरिया, किचन, फूड कोर्ट और टॉयलेट अटैच होते हैं. ट्रेडीशनली देखें तो इसका यूज सीनियर रेलवे ऑफिसर और वीवीआईपी गेस्ट करते हैं लेकिन रेलवे के नियमों के मुताबिक कई बार लोग कमर्शियली भी इन्हें बुक कर सकते हैं. पूजा सेरेमनी की वीडियो भी प्राइवेट सैलून कोच में से एक के अंदर हुई थी इसलिए इसे नॉर्मल पैसेंजर कोच की एक्टीविटी की तरह नहीं देख सकते.

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