Viral Video: ‘मैं मर जाऊंगा…’ Saudi Arab में फंसा यूपी का युवक, वतन वापस लौटने के सारे रास्ते हुए बंद!

UP man cry for help from Saudi Arabia: सोशल मीडिया (Social Media) पर इस समय एक वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है. वायरल हो रहे वीडियो (Viral Video) में एक व्यक्ति खुद को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का निवासी बताकर मदद की गुहार लगा रहा है. उसने कहा कि वह वहां जबरदस्ती रोके जाने के कारण घर नहीं लौट पा रहा है. इस वीडियो के सामने आने के बाद रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने भी एक्शन लिया है.

युवक ने लगाई वतन वापसी की गुहार

युवक ने वीडियो में कहा कि- “मुझे मेरी मां के पास जाना है. वीडियो में, बैकग्राउंड में एक ऊंट के साथ वो आदमी भोजपुरी में बोल रहा है, “मेरा गांव इलाहाबाद में है… मैं सऊदी अरब आया था. कपिल के पास मेरा पासपोर्ट है. मैंने उससे कहा कि मुझे घर जाना है, लेकिन वो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है.” वो मदद की गुहार लगाते हुए कहता है, “भाई, इस वीडियो को शेयर करो, इतना शेयर करो कि भारत से आपके सपोर्ट से मुझे मदद मिल जाए और मैं भारत वापस आ जाऊं. अगर आप मुसलमान हैं, हिंदू हैं या कोई भी हैं – भाई, आप जहां भी हैं कृपया मदद करें. कृपया मेरी मदद करें, मैं मर जाऊंगा; मुझे अपनी मां के पास जाना है. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. देखो, यहां आस-पास कोई नहीं है, कोई नहीं है – देखो भाई, मैं मर जाऊंगा. इस वीडियो को इतना शेयर करो कि प्रधानमंत्री जी तक पहुंच जाए.”

वीडियो सोशल मीडिया पर मचा रहा बवाल

यह वीडियो दिल्ली स्थित आपराधिक वकील कल्पना श्रीवास्तव द्वारा साझा की गई इस क्लिप हजारों बार देखा जा चुका है. उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर (Sjaishankar) को टैग करते हुए लिखा, “माननीय विदेश मंत्री @DrSJaishankar जी, कृपया तुरंत संज्ञान लें, प्रयागराज हंडिया प्रतापपुर निवासी एक व्यक्ति सऊदी अरब में फंसा हुआ है.” उन्होंने जनता से अपील की कि वे इस वीडियो को व्यापक रूप से प्रसारित करें ताकि अधिकारियों को उस व्यक्ति का पता लगाने और उसकी सहायता करने में मदद मिल सके.

भारतीय दूतावास ने दी प्रतिक्रिया

स्थिति पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास (Indian Embassy) ने कहा, “दूतावास उस व्यक्ति का पता लगाने की कोशिश कर रहा है. आगे कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती क्योंकि वीडियो में सऊदी अरब में उसके स्थान/प्रांत, संपर्क नंबर या नियोक्ता के बारे में कोई जानकारी नहीं है. Kalpana कृपया आपके द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो के स्रोत से जानकारी प्राप्त करें.”